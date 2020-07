Las 11 DO vitivinícolas catalanas lanzan una campaña para promover el consumo de vino

BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)

Las 11 denominaciones de origen vitivinícolas catalanas han lanzado una campaña para promover el consumo de vino catalán, que bajo el lema 'Gaudeix del que és bo #ViCatalà' (Disfruta de lo que es bueno #VinoCatalán), busca acercar el consumidor a sus productos.

En un comunicado este martes, han explicado que la campaña cuenta con el apoyo de la Generalitat a través del Institut Català de la Vinya i el Vi (Incavi) y que se trata de la respuesta conjunta a la "situación anómala" que vive el sector en Catalunya, donde los vinos más consumidos no son los de proximidad.

Han advertido de que en los últimos meses esta situación se ha visto agravada por la crisis sanitaria de la Covid-19, que ha comportado el cierre del canal Horeca, que representa aproximadamente el 60% del consumo del vino, y el freno de las exportaciones.

"Los cambios en los hábitos de consumo y de vida, así como el distanciamiento respecto al segmento de consumidor más joven, hacen más necesaria que nunca una acción unitaria que ponga en valor el producto de gran calidad de los más de 10.000 viticultores y viticultoras y de las 850 bodegas que hay en el territorio", han defendido.

Entre los ejes de la campaña está modernizar la imagen del vino catalán, acercarlo al consumidor no experto y desvestirlo de complejidad, no solo porque los vinos son de proximidad sino porque "son buenos y cuentan con un sello de calidad garantizada".

La campaña conjunta cuenta, en una primera fase, con diferentes plataformas de divulgación como la web www.gaudeixdelqueesbo.com, en la que los usuarios pueden jugar para saber cuál es la DO catalana que mejor les representa, y perfiles en redes sociales como Facebook e Instagram.

Las 11 denominaciones son DO Alella, DO Catalunya, DO Conca de Barberà, DO Costers de Segre, DO Empordà, DO Montsant, DO Penedès, DO Pla de Bages, DOQ Priorat, DO Tarragona y DO Terra Alta.