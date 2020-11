Las coctelerías españolas Paradiso, Salmon Guru y Two Schmucks, entre las 30 mejores del mundo

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Las coctelerías españolas Paradiso, Salmon Guru y Two Schmucks se sitúan entre las 30 mejores del mundo, según el ranking de la prestigiosa lista The World's 50 Best Bars.

En concreto, la barcelonesa Paradiso se ha situado en el puesto 19, siendo la primera coctelería española en el ranking, seguida de la madrileña Salmon Guru, que ocupa el 22, mientras que la también barcelonesa Two Schmucks entra por primera vez en la lista directamente al puesto 26.

El bartender argentino Diego Cabrera, alma de Salmon Guru, ha mostrado su satisfacción por estar un año más en esta prestigiosa clasificación. "Entrar en este ranking es muy complicado, pero aún más difícil es mantenerse", ha señalado.

"Es un chute de energía positiva y de optimismo, también para Madrid y para la industria. Cuando nos enteramos, el equipo lo celebramos a ritmo del 'We are the champions' de Queen y fue una gozada estar hablando solo de cosas buenas durante un tiempo. Ha sido muy emocionante, porque demás hemos recibido muchos mensajes de apoyo y de agradecimiento por representar a nuestra ciudad y a todo el sector", ha asegurado Cabrera.

Salmon Guru, que abrió sus puertas en 2016 en el madrileño barrio de Las Letras, ha conseguido en los últimos años también el premio a la 'Mejor Coctelería de España' en la feria especializada Fibar Valladolid (2018) y el de 'Mejor Menú de Coctelería de España', además de haber sido considerada como una de las mejores aperturas del año a nivel mundial según 'Tales of the Cocktails'.