Las empresas adjudicatarias de suelo público para construir viviendas de alquiler social podrán no pagar canon

El Gobierno mejora las condiciones de la licitación de suelo público para ampliar el parque de viviendas sociales

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto-ley de medidas económicas, que mejora las condiciones de licitación del suelo público que SEPES pone a disposición de empresas privadas para la construcción y gestión de viviendas de alquiler social por un periodo máximo de 75 años.

Así lo ha anunciado el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, al término de la reunión del Consejo de Ministros, donde ha apuntado que el canon que estas empresas pagan cuando se adjudican la licitación pueda llegar a ser cero.

"Esta medida tiene como objetivo dinamizar la economía y al mismo tiempo ir generando un parque de vivienda pública que no tenemos en España, que incluso ha ido a menos por determinadas políticas", reiteró el ministro, que apuntó que las viviendas de alquiler social en España son únicamente el 2,5% del total, frente al 5% en la media de la UE.

En este sentido, ha puesto en valor que esta es una medida "importante" porque elimina un "obstáculo de carácter legal" que impedía que el canon pudiera ser cero en determinadas circunstancias, dentro del programa de colaboración público-privada para alquiler social.

También en materia de vivienda, el real decreto aprobado este martes permite a las comunidades autónomas que usen el remanente de proyectos que no han llevado a cabo dentro del Plan Estatal de Vivienda para nuevos proyectos también en materia de acceso a la vivienda, de manera que no tengan que reintegrar el dinero no ejecutado al Estado.