Las Kelly denuncian la "indefensión" en las camareras de piso con contratos precarios a raíz de la Covid

ALICANTE, 29 (EUROPA PRESS)

Más de un centenar de camareras de piso han protestado este martes frente a las puertas del Ayuntamiento de Benidorm (Alicante) por la situación de precariedad a la que se ven abocadas muchas de ellas por tener contratos precarios que las han dejado fuera de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

La manifestación, con el lema 'Yo soy Turismo', ha sido convocada por el colectivo de camareras de piso Las Kelly Benidorm-Marina Baixa con motivo de la celebración, el pasado día 27 de septiembre, del Día Internacional del Turismo.

En declaraciones a Europa Press, la portavoz de las Kelly, Yolanda García, ha explicado que a las reivindicaciones "de siempre" como la lucha contra la externalización o la sobrecarga de trabajo se añade ahora "la necesidad de que los ERTE por fuerza mayor se extiendan hasta la activación de la temporada" porque, de lo contrario, las camareras de piso "quedaremos desprotegidas".

Las Kelly denuncian la situación de muchas camareras con contrato fijo discontinuo a las que "no han llamado y están en el paro"; de aquellas que son contratadas a través de empresas de trabajo temporal y no pueden acogerse a los ERTE o las que fueron despedidas en los días previos al estado de alarma y que no tenían prestación contributiva.

Muchas de ellas "han tenido que solicitar las ayudas familiares que son 430 euros y lo están pasando muy mal. En muchos casos o pagan el alquiler o comen", añade García. Por ello el colectivo reclama, además de la extensión de los ERTE, "que las ayudas sociales estén relacionadas con la situación real que ha creado la Covid-19".