Latinoamérica necesita democratizar la vacuna y apostar por la integración

Barranquilla (Colombia), 17 mar (EFE).- La "democratización" de la vacuna y la "integración regional", así como una "recuperación sostenible", serán fundamentales para evitar "otra década perdida" en Latinoamérica, dada la magnitud de la crisis desatada por la pandemia, subrayaron hoy el presidente colombiano, Iván Duque, y el del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio Claver-Carone.

"Esta crisis es un punto de inflexión para reflexionar sobre la peor crisis socioeconómica en Latinoamérica (...) Y evitar otra década perdida", aseguró Claver-Carone en una rueda de prensa al término de la primera jornada de la 61 asamblea de gobernadores de la institución, que se celebra en la ciudad colombiana de Barranquilla de modo virtual.

"El reto más grande ahora es la democratización de la vacuna. Hay una correlación entre vacuna y recuperación", recalcó el presidente del organismo, el primer estadounidense en liderar el BID en sus seis décadas de historia y quien asumió el cargo el pasado año.

Con más de 22,1 millones de infectados y 700.000 muertos desde que se detectó el primer caso en Brasil en febrero del año pasado, la crisis sanitaria está lejos de darse por superada en Latinoamérica.

Varios países encaran una dura segunda ola de contagios y el ritmo de vacunación avanza a cuentagotas, a excepción de Chile, que es uno de los líderes mundiales en la campaña de inmunización.

Frente a Chile, que es líder regional y ya ha inoculado a más del 20 % de su población, hay países como Guatemala, Paraguay y El Salvador que apenas han vacunado a unos pocos miles de personas.

El BID anunció la pasada semana que complementará su programa de financiación de 1.000 millones de dólares para ampliar la vacunación en Latinoamérica con una garantía de cobertura legal, que debería limitar la exposición tanto de Gobiernos como de farmacéuticas en esta primera fase de inmunización.

ENCRUCIJADA ECONÓMICA Y SOCIAL

La severidad y contundencia de la crisis ha situado a Latinoamérica ante una encrucijada.

"Para atender la vacunación masiva, el trabajo del BID es muy importante en este sentido", destacó Duque.

Además, agregó el mandatario colombiano, es necesario redefinir los planes de crecimiento para apostar por "una recuperación sostenible en lo ambiental y lo social para cerrar las brechas existentes", con un importante énfasis en la "transición energética", dada la amenaza del cambio climático.

Durante la primera jornada de asamblea, que se prolongará hasta el domingo, se remarcó la necesidad de incrementar la inversión en infraestructura, con alianzas con el sector privado, para crear dinamismo y empleo.

En otro de los paneles, sobre inclusión social, Juliana Londoño-Vélez, profesora de la Universidad de California en Los Ángeles, destacó que la pandemia ha obligado a "renovar el contrato social".

El impacto en los servicios sociales ha sido enorme en Latinoamérica, donde únicamente cuatro países de la región tienen las escuelas completamente abiertas, y las mujeres no solo han perdido el doble de trabajos que los hombres, sino que los están recuperando a un ritmo mucho menor.

INCREMENTO DE LA CAPITALIZACIÓN DEL BID

"Colombia ha respaldado y respalda los esfuerzos de fortalecimiento del banco, pero no ocurren de un día para otro, siempre hay una etapa previa", reconoció Duque.

Durante la asamblea de Barranquilla se espera que salga una comisión de estudio formada por expertos, que definan las condiciones y el volumen de esta ampliación de capital.

"Latinoamérica necesita -remarcó Duque- un banco que crezca en paralelo a las necesidades de la región".

Claver-Carone ha defendido la necesidad de un aumento general de capital del BID y ha calculado su objetivo en 20.000 millones de dólares para incrementar los recursos disponibles para préstamos en la región, desde los 12.000 millones anuales actuales.

La última ampliación de capital del banco de desarrollo se produjo en 2008.

"No tengo la menor duda de los cuatro años y seis meses que me quedan, ya que he prometido estar solo un mandato, conseguiremos una capitalización adicional del banco", apuntó el jefe del BID, quien defendió que cuenta con el respaldo de Estados Unidos, el país con más cuota de participación en el organismo.

La asamblea continúa mañana, jueves, con paneles sobre el empoderamiento de las mujeres, el reforzamiento del potencial sostenible de la Amazonía y la innovación como motor de inclusión social.

En los próximos días intervendrán el presidente brasileño, Jair Bolsonaro; el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Ángel Gurría; y el presidente del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, Carlos Manuel Rodríguez.