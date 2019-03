Tres escritores latinoamericanos, seleccionados al Man Booker International

La argentina Samanta Schweblin, el colombiano Juan Gabriel Vásquez y la chilena Alia Trabucco Zerán figuran entre los trece seleccionados al premio de literatura The Man Booker International 2019, informó hoy la organización.

El jurado del galardón británico, que premia obras traducidas al inglés y publicadas en el Reino Unido entre mayo de 2018 y abril de este año, seleccionó "Mouthful of birds" de Schweblin, "The shape of the ruins" de Vásquez y "The remainder" de Trabucco Zerán.

Schweblin ya figuró entre los seis finalistas al premio en la edición de 2017 con su novela "Fever Dream", traducida por Megan McDowell, con la que también ha colaborado en "Mouthful of birds".

Esta es la primera selección de los nominados, ya que el próximo 9 de abril se darán a conocer los seis finalistas y el ganador se anunciará el 21 de mayo en una ceremonia en Londres.

El historiador y escritor Bettany Hughes, presidente del jurado, destacó la variedad de obras que están representadas en este primer listado, de las que dijo que "enriquecen" la literatura.

"Este año en nuestra larga lista están representados los viajes surrealistas en trenes chinos, los enfoques más absurdos sobre la guerra y el suicidio y los traumas del espíritu y la carne. Estamos encantados de compartir trece libros que enriquecen nuestra idea de lo que puede hacer la ficción", afirmó Hughes en un comunicado.

La organización resaltó además que la mayoría de los libros seleccionados están escritos por mujeres (un total de ocho) y publicados por editoriales independientes (solo dos llevan el sello de grandes compañías).

El Man Booker International subraya particularmente la labor de los traductores, que comparten el premio de 50.000 libras (unos 58.000 euros) con los autores.

Por esta primera preselección, cada escritor y traductor recibe 1.000 libras (unos 1.160 euros).

La escritora polaca Olga Tokarczuk, que fue la ganadora de la pasada edición por su obra "Flights", figura de nuevo entre los selecciones por "Drive your plow over the bones of the dead".

The Man Booker International es el hermano del Man Booker, uno de los galardones más prestigiosos de la literatura anglosajona, que entrega la fundación Booker Prize y patrocina el grupo inversor Man Group.

Se fundó en 2005 para premiar cada dos años la obra completa de autores de ficción que escribieran en inglés o bien estuvieran ampliamente traducidos a ese idioma, un reconocimiento que han obtenido la canadiense Alice Munro (2009), y los estadounidenses Philip Roth (2011) y Lydia Davis (2013).

El premio cambió sus bases a partir de 2015 y desde entonces se entrega cada año para reconocer al autor y el traductor de una obra escrita en un idioma distinto al inglés y publicada en el Reino Unido.