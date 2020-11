Librero y productor de cine, Kaplan lleva historias del libro a la pantalla

Miami, 13 nov (EFE).- Librero y productor de cine, el miamense Mitchell Kaplan cree que el séptimo arte y la literatura han mantenido una fructífera relación a pesar de sus formatos únicos, porque ambos "narran buenas historias", como ocurre con "Let Him Go", la última película que ha producido.

"Mira cuántas películas maravillosas y ahora series de televisión se basan en libros", dice a Efe Kaplan, cuyas librerías Books & Books son uno de los pocos lugares donde se puede comprar un libro en persona en Miami, que se ha convertido en un desierto en esta materia.

"Es una forma diferente, pero en el fondo, tanto los libros como las películas tratan sobre historias y narraciones", agregó en una entrevista.

"Let Him Go" (2020), dirigida por Thomas Bezucha, es el cuarto largometraje de Mazur Kaplan, la compañía que el librero formó con la laureada productora y asistente de dirección Paula Mazur.

La película, estrenada con éxito el pasado fin de semana, es precisamente una adaptación de la novela del mismo nombre, del escritor Larry Watson, y tiene a Kevin Costner y Diane Lane como protagonistas.

En medio de un contexto como el actual, con una pandemia que se ha ensañado con las industrias del entretenimiento y la cultura, la producción no ha podido tener mejor arranque.

"La acogida fue fantástica. Somos la película número uno del fin de semana y la película más taquillera que se estrena en seis semanas", resalta un jubiloso Kaplan, que además hace énfasis en el consenso de las críticas: "Han sido uniformemente buenas".

DE LAS PÁGINAS A LA GRAN PANTALLA

El mantra para Mazur Kaplan se resume en el eslogan que se lee en su página web: "Llevando libros a la pantalla".

Ese es el combustible de toda su cartera de proyectos, incluido el primero en el que se embarcaron los dos socios, la adaptación de la novela "The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society" (2008), de Mary Ann Shaffer y Annie Barrows, que finalmente saltó a las pantallas en 2018 de la mano del galardonado director británico Mike Newell.

"Leí (la novela) en manuscrito y pensé que sería una gran película de gran alcance, pero no tenía idea de a dónde acudir para que ocurriera. Afortunadamente, conocí a Paula, a quien también le encantaba la novela y juntos formamos nuestra empresa para hacer la película", relata Kaplan, quien en 2011 fue reconocido con el premio National Book Award "por su servicio destacado a la comunidad literaria estadounidense".

Aquel proyecto, sin embargo, no fue el primero de la compañía que llegó a las salas. En 2017, Mazur Kaplan se "estrenó" con el largometraje "The Man Who Invented Christmas", dirigida por Bharat Nalluri y basada en el libro de 2008 de Les Standiford.

Antes de "Let Him Go", la compañía estrenó este 2020 el drama romántico "All the Bright Places", dirigida por Brett Haley y distribuida por Netflix, que fue una adaptación de la novela juvenil del mismo nombre de Jennifer Niven, publicada en 2015.

LIBRERO DEVENIDO EN PRODUCTOR

En Kaplan, la faceta de productor cinematográfico se percibe como una extensión natural de su amor por los libros, ese que se formalizó cuando abandonó una educación universitaria en leyes para fundar en 1982 la librería independiente Books & Books.

Primero operó en un pequeño espacio en el centro de Coral Gables, ciudad aledaña a Miami, y luego se mudó a la acera de enfrente, a su actual emplazamiento en una edificación histórica de 1927.

Reconocida en 2015 con el premio "Librería del Año" por la revista especializada Publishers Weekly, desde sus inicios Books & Books se convirtió en un lugar de culto y enclave por excelencia para los lectores de Miami, la ciudad natal de Kaplan, quien es además cofundador de la Feria del Libro de esta localidad del sur de Florida, una de las citas literarias de más prestigio de Estados Unidos.

En la actualidad, Books & Books posee seis locales, más uno en el aeropuerto de Miami, en los que se ofrecían casi a diario encuentros con autores o presentaciones de libros hasta que llegó la pandemia del coronavirus.

"Florecemos en el mundo físico, uniendo a las personas para escuchar a los autores, buscar libros y compartir una comida o vasos de vino", explica Kaplan sobre aquellas ventajas de su negocio que se han visto imposibilitadas por los protocolos de seguridad a los que obliga la covid-19 y, quizás, también por el recelo a las cortas distancias que hoy por hoy suscita esta "nueva normalidad".

"Este es el tipo de lugar donde prospera el virus", se lamentó el librero, quien dijo que están saliendo adelante, "pero es muy difícil".

"Hemos tenido que ser muy cuidadosos al reabrir, realizar innumerables eventos virtuales y confiar en nuestros esfuerzos de ventas en línea. Es difícil, pero nuestros clientes entienden que cuando nos compran, están votando con su dinero y reafirmando la importancia de lo local", señaló.

INTERACCIONES REALES

Uno de esos valores que aportan los comercios locales como Books & Books es responder a las necesidades de la comunidad "de una manera que una gran corporación gigante no puede", señala.

Así, por ejemplo, Books & Books apoya la literatura en español, para la que en el sur de Florida hay un mercado importante, tangible y que no para de aumentar en vista de que "la comunidad de exiliados en Miami sigue creciendo", según dijo Kaplan.

"¡Somos un lugar real donde las personas pueden tener interacciones reales!", zanja este librero, que reparte su tiempo entre las estanterías y la realización de proyectos cinematográficos que nacen exclusivamente de la palabra impresa.

Lorenzo Castro E.