Un litro de alcohol etílico, a 26 euros en una farmacia

Un litro de alcohol etílico ha llegado a venderse por 26 euros en una farmacia de Madrid. Este producto de desinfección está prácticamente agotado en la mayoría de los establecimientos y los que disponen de existencias están cobrando un precio desorbitado por la falta de stock.

La importancia de lavarse las manos para evitar la propagación y el contagio del coronavirus ha generado en la población una auténtica "búsqueda del tesoro" en los productos como el alcohol etílico y los geles desinfectantes.

Sin embargo la falta de existencias por la alta demanda ha generado que los precios se disparen en las pocas farmacias que tienen estos artículos.

Juanjo, un vecino de la capital de España que vive este aislamiento junto a su hija, salió de su domicilio este jueves a comprar en un supermercado cercano a su vivienda.

Alarmado por la falta de protección de los compradores de la tienda decidió, en su vuelta a casa, pasarse por la farmacia para desinfectar los productos que había comprado.

Su sorpresa fue mayúscula cuando le cobraron 26 euros por un litro de alcohol etílico. Accedió sin dudar ya que su mayor preocupación es "velar por su salud y por la de su hija", según explica a Efe.

En todo momento la farmacéutica le avisó que este producto "iba a costarle bastante caro". "No había otra opción. Le pregunté por otra alternativa y no había. No puedo permitirme el lujo de llevarme a casa esta enfermedad", relata.

Semanas antes del decreto del estado de alarma, Juanjo había comprado en este mismo establecimiento un equipo de protección de guantes y mascarillas a "buen precio". Un material que está agotado en estos momentos.

Este residente en la capital expresa su preocupación por la falta de equipos de protección que llevan los ciudadanos, artículos que son productos de "primera necesidad" y deberían ser obligatorios.

Efe se ha puesto en contacto con el establecimiento y justifican el alto precio por la falta de existencias. "Es carísimo y es el precio que nos han dado a nosotros", detalla una empleada.

Una explicación que contrasta con la situación de muchas farmacia de la capital, donde no se encuentran el alcohol "Hace dos semanas que no nos llega este producto y no sabemos cuando volveremos a tenerlo", dice a Efe un empleado de Boadilla del Monte.

Otros sí que disponen de alcohol etílico aunque siguen la línea marcada por la ley de la oferta y la demanda y los precios oscilan entre los 20 y los 25 euros.

Y es que en los grandes centros comerciales estos productos están totalmente agotados y los ciudadanos tienen que desplazarse a establecimientos especializados, donde cada vez hay menos de estos recursos.