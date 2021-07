Londres insta a permitir viajar a los vacunados con AZ fabricada en la India

Londres, 14 jul (EFE).- El ministro de Transporte del Reino Unido, Grant Shapps, dijo este miércoles que no se puede impedir viajar a los británicos vacunados con las dosis de AstraZeneca fabricadas en la India, después de que algunos pasajeros no pudieran embarcar en vuelos a Malta por haber recibido esos preparados.

Medios británicos informan hoy de que algunos pasajeros no pudieron abordar vuelos a Malta desde el aeropuerto de Manchester, en el norte de Inglaterra, porque habían sido vacunados con lotes fabricados por el Instituto Serum de la India.

"Esto no está bien y no debería pasar. La MHRA (regulador de los fármacos en el Reino Unido) ha sido muy clara con que no importa si AstraZeneca fue elaborada aquí o en el Instituto Serum de la India. Es absolutamente el mismo producto, aporta exactamente el mismo nivel de protección ante el virus", dijo el ministro en declaraciones hoy a la cadena BBC.

"Así que ciertamente vamos a hablar con nuestros colegas malteses para resaltar todo esto. Obviamente, depende de ellos qué hacen, pero puntualizaremos el argumento científico en los términos más fuertes posibles", añadió.

Los medios publicaron recientemente que el certificado digital covid puesto en marcha por la Unión Europea (UE), pensado para facilitar los viajes en el continente, no reconoce la versión de la vacuna de AstraZeneca denominada Covishield, producida por el Instituto Serum de la India, porque no ha recibido el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

Según publicó la prensa, millones de británicos recibieron la versión india de AZ, aprobada en el Reino Unido en febrero, e identificable por los números de los lotes (4120Z001, 4120Z002, 4120Z003), que aparecen en las tarjetas que los ciudadanos recibieron al ser vacunados o en el pase de covid que facilita, en forma electrónica o en papel, la Sanidad para poder viajar.

La EMA ha aprobado las vacunas Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson y la de Oxford-AstraZeneca.

Las autoridades británicas han utilizado la marca Vaxzervia en todos los registros médicos sobre la vacunación, pero millones de dosis corresponden en realidad a las fabricadas en la India, que pueden ser identificadas por los números de los lotes.