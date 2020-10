Los administradores concursales recurren al TC una sentencia del Supremo sobre honorarios en los concursos

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La Asociación Profesional de Administradores Concursales (ASPAC) ha interpuesto un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional frente a la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de junio, que impone la aplicación retroactiva de la ley que limita temporalmente los honorarios de la administración concursal, aun cuando la dilación de la liquidación no le sea imputable.

ASPAC considera que dicha sentencia "no remunera justamente" el trabajo de los profesionales de la administración concursal y con este recurso quiere mostrar su disconformidad con el actual sistema de retribución de este colectivo.

En este sentido, ASPAC denuncia que los administradores concursales no perciben sueldo más allá del año de actividad, es decir, si trabajan en un concurso más de 12 meses, abonarán cualquier coste que el concurso requiera.

Por otro lado, el juez del concurso puede, a petición de cualquiera de los afectados, moderar los honorarios del administrador concursal si son excesivos.

Asimismo, ASPAC expone que de los 3.307 concursos de acreedores presentados en 2019, el 95% correspondieron a pequeñas y medianas empresas y un 70% a microempresas, que cuentan con pocos activos a liquidar, por lo que el administrador concursal recibe una remuneración "mínima, y en muchos casos, inexistente".

En concreto, el 40% de los concursos de acreedores "no tienen masa", lo que significa que en 4 de cada 10 casos los administradores concursales no obtienen ingresos de ningún tipo, viéndose forzados a trabajar sin contraprestación por sus servicios profesionales y asumiendo los costes que la tarea les comporta, denuncia la asociación.

Durante este mismo periodo, únicamente un 3% de los concursos fueron presentados por empresas de más de 100 trabajadores, por lo que la ASPAC considera que existe un "error" en la apreciación pública de los honorarios de los administradores concursales.

En este contexto, el presidente de ASPAC, Diego Comendador, indicó en un comunicado que con este recurso de amparo quieren dar a conocer la actual situación de los administradores concursales en cuanto a su retribución.

Además, quieren reivindicar una "remuneración justa" y el derecho a cobrar para no trabajar sin ninguna contraprestación económica. "Sin una correcta remuneración de la administración concursal, no se puede mantener la especialización, los equipos y, por tanto, no se puede ayudar a salvar empresas", subrayó.