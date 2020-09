Los administradores de fincas solicitan el aplazamiento de las reuniones de juntas propietarios

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas (Cgcafe) ha solicitado el aplazamiento de las 100.000 reuniones de las comunidades de propietarios por un año y la renovación de sus cargos por la situación de la pademia.

Los administradores explican que durante el Estado de Alarma no se han celebrado juntas de propietarios presenciales por estar prohibidas, indicando que en la actualidad es imposible celebrar reuniones presenciales cumpliendo con los criterios establecidos por las autoridades sanitarias.

"Ante los importantes rebrotes que se están produciendo por la pandemia y para evitar que estas reuniones se conviertan en focos de contagio, el Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas (Cgcafe) solicita a la administración el aplazamiento de las 100.000 reuniones mensuales (1.200.000 reuniones anuales) que se celebran por las juntas de propietarios", manifiestan.

En concreto, Cgcafe entiende que sigue siendo "muy necesario" que no se celebren estas juntas de manera presencial. Asimismo, solicitan la regulación del canal telemático, cuyas reuniones no está reguladas e implicaría que los acuerdos que se adopten en aquellas que se celebren no tienen cobertura legal.

"En Cataluña han comprendido el alcance de este problema y establecido la regulación que pedimos para todo el país. Hay que tener en cuenta que el 80% de los ciudadanos viven en comunidades de propietarios, y realizar reuniones presenciales significaría la posibilidad de un alto porcentaje de contagios", ha apostillado el presidente de Cgcafe, Salvador Díez.