Los despidos por la pandemia comienzan a menguar en el sector del transporte de Brasil

Río de Janeiro, 14 sep (EFE).- El sector del transporte en Brasil comienza a reactivarse tras seis meses de crisis por la pandemia del coronavirus y, pese a que la mayoría de las compañías continúa en una situación crítica, los despidos de trabajadores empiezan a menguar, según un estudio divulgado este lunes por la patronal.

Dentro del 40,6 % de los transportadores que tuvieron que reducir su nómina, el 55,3 % aseguró que no pretende hacer despidos en septiembre y el 83,8 % de los que aún no han cortado personal manifestó que no piensa hacerlo.

Los datos corresponden al más reciente estudio sobre el impacto que ha causado la pandemia en el sector, realizado entre el 25 de agosto y el 3 de septiembre, por la Confederación Nacional de Turismo (CNT).

Tras entrevistar a 914 empresas de carga y pasajeros, el sondeo señaló que por primera vez en tres meses hubo estabilización en el número de empresas del sector que tuvieron que recortar personal por la crisis que trajo la COVID-19 al país y el 52,3 % de las que efectuaron recortes esperan readmitir pronto algunos empleados.

Las compañías están más optimistas con los resultados de la desescalada que gradualmente ha venido efectuando el gigante suramericano y cerca del 36 % espera un aumento de la demanda y de la facturación en 2021.

No obstante, el sector todavía enfrenta los efectos de la crisis a lo que se suman dificultades con los accesos a créditos y la amenaza del Gobierno de suspender beneficios tributarios concedidos meses atrás.

Un 63,6 % de los transportadores registró un retroceso de la demanda entre marzo y julio, en relación con el mismo período de años anteriores, siendo una retracción "aguda" para el 46,6 %.

De las empresas consultadas por la CNT, el 67,4 % declaró haber tenido pérdidas durante la pandemia.

Un desplome de los ingresos fue reportado por el 50,8 % de las compañías y más del 36,2 % de las transportadoras aseguraron tener su capacidad de pago "muy comprometida", para nómina, financiación, impuestos y proveedores, entre otros.

En este sentido, el estudio señaló que para el 52,5 % de las empresas, tardará por lo menos un año volver a los niveles de demanda registrados antes de la pandemia, mientras que un 8,5 % opina que nunca más los recuperarán.

La pandemia ha golpeado tan fuerte al sector que en agosto el 14,2 % de las empresas despidió temporalmente a más de 100 trabajadores, el 6,4 % entre 50 y 99 empleados, el 24 % entre 10 y 49 plazas de trabajo y un 48 % salió provisionalmente de hasta 9 empleados de su nómina.

El estudio es el quinto de este tipo efectuado por la patronal de los transportadores para establecer el impacto de la pandemia en el sector en Brasil.

Brasil, con 4,3 millones de infectados, es el segundo país del mundo más afectado por la pandemia, tan solo por detrás de los Estados Unidos, y el tercero del planeta con mayor número de muertes, con más de 131.000 fallecidos.

La pandemia provocó una grave crisis económica en el país pero la rápida desescalada de las medidas de distanciamiento social impuesta para combatir la COVID-19 permitieron que la mayor economía de Sudamérica recuperara gran parte de lo que perdió por la pandemia.

No obstante, las previsiones indican que la economía brasileña termine el año con una retracción histórica que si bien no será tan alta como el -9 % estimado hace un par de meses, girará en torno al -5 %, según el Gobierno.