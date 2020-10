Los economistas prevén un aumento del 40% de insolvencias en 2021 y aconsejan mecanismos de refinanciación

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El Consejo General de Economistas de España avisan de una "avalancha" de insolvencias empresariales con un alza del 41% en 2021, tras el fin de la moratoria concursal y tras la "irreal" bajada de los concurso este año como consecuencia de la moratoria y las limitaciones de actividad judicial, por lo que recomiendan acudir a mecanismos de refinanciación y reestructuración, así como de mediación y segunda oportunidad, para preservar el tejido productivo.

Así lo han recomendado los economistas durante la presentación online del 'Atlas Concursal 2020' que elabora el Registro de Economistas Forenses (REFOR) -órgano especializado del CGE en materia de insolvencias-, coincidiendo con la celebración del XIV Encuentro en Galicia de Profesionales del Derecho Concursal que organiza el Consello Galego de Economistas, en modo virtual y que ha convocado a cerca de 200 profesionales del ámbito concursal.

Los economistas han señalado que los datos concursales para 2020 presentan, hasta junio de este año, descensos en el número de concursos, de un 28,7% menos en concursos de empresas y un 36,6% menos para el caso de concursos de personas físicas.

Sin embargo, el presidente del CGE, Valentín Pich, ha explicado que la moratoria concursal vigente hasta el 31 de diciembre de este año y las limitaciones de la actividad judicial durante el estado de alarma han producido una disminución concursal, que es "un reflejo irreal sobre la salud del tejido empresarial".

Por ello, los economistas instan a acudir a mecanismos de refinanciación y reestructuración, así como de mediación y segunda oportunidad, para preservar el tejido productivo y minimizar los efectos de la "descompresión concursal" tras la moratoria.

"COLAPSO" DE JUZGADOS ANTE "AVALANCHA" DE CONCURSOS

En términos globales, los economistas estiman que a nivel mundial el índice de insolvencia para 2021 sea del 35%, siendo España, con un incremento en torno al 41%, uno de los países con un porcentaje más alto, al tiempo que alertan del riesgo de "colapso" de juzgados ante la "avalancha" de concursos que se esperan en último trimestre 2020 y 2021 tras fin de la moratoria concursal.

Los mayores aumentos se registrarán en EE.UU. (57% para 2021, en comparación con 2019), Brasil (45%), China (20%) y países europeos centrales como el Reino Unido (43%), España ( 41%), Italia (27%), Bélgica (26%) y Francia (25%).

Asimismo, el presidente del Refor, Alfred Albiol, ha destacado que el texto refundido de la Ley Concursal, que entró en vigor el pasado 1 de septiembre, mejora los planes de liquidación, incluye la incorporación de contenido de concursos transfronterizos y contempla el impulso a soluciones preventivas de la insolvencia.

Sin embargo, ha apuntado que no ha tenido en cuenta las propuestas de la directiva de insolvencia y mantiene los privilegios del crédito público en la segunda oportunidad. "No regula la nuevaadministración concursal ni contiene un capítulo específico para micropymes, pequeñas empresas y autónomos", ha apuntado, subrayando que el profesional "no ha tenido tiempo para su adaptación y la situación del Covid lo va a complicar".

Por ello, ha pedido introducir "legislaciones distintas" que tengan en cuenta las particularidades de micropymes, pequeñas, medianas y grandes empresas y ha pedido evitar la "filosofía de que un quebrado ya no sirve", sino que, como en el resto de Europa, tras el cierre de una empresa se ayude y anime a seguir emprendiendo.

LA MICROPYME SIGUE COPANDO EL ÁMBITO CONCURSAL

En este sentido, según el 'Atlas Concursal 2019', la empresa mayoritaria en España en el ámbito concursal sigue siendo en 2019 la micropyme, que suponen más del 52% de total de concursos.

España con 4.464 concursos en 2019, tiene un número de insolvencias inferior a la de otras economías vecinas de Europa (Francia, más de 52.000; Alemania, unos 20.000; Reino Unido, más de18.000; Italia, más de 12.000, y Portugal, más de 5.000). Los economistas ven "previsible" un incremento concursal a finales de2020 y especialmente en 2021, tras el fin de moratorias concursales existentes en diversos países.

Esos 4.464 concursos del año pasado supusieron un incremento del 3% a nivel nacional, lo que significa que el 0,13% de las empresas españolas acudieron en 2019 al concurso, aproximadamente una de cada 800 empresas. Aumentó un 2,5% el número de concursos de autónomos, micropymes y pequeñas empresas, hasta 3.865, por lo que "apunta a un cambio de tendencia frente al descenso en el número de concursos de este tipo de empresas que se venía produciendo desde 2015".

En cambio, los concursos de personas físicas venían aumentando entre un 38% y un 56% de 2015 a 2019, pero el año pasado solo aumentaron un 3,3%, hasta 2.135 procesos, lo que el Refor achaca a que la segunda oportunidad no está experimentando el grado de utilización que debiera y la transposición de la directiva de insolvencia podría ser una "oportunidad" para introducir cambios que la hagan más eficaz. En todo caso, los concursos de personas físicas se triplicaron en los últimos cuatro años.

Igualmente, en 2019 se incrementaron los acuerdos de refinanciación no homologados un 17% y un 10% los homologados, mientras que los pagos del Fogasa disminuyeron en torno al 16% en 2019 y la ratio que los compara con el número de concursos de acreedores (1,43) disminuyó un 12% con respecto a 2018.