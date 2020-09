Los fondos de Cobas AM lideran la rentabilidad nacional en agosto, ganaron un 6,9%, según Vdos

BBVA sufre los mayores reembolsos, con salidas de 113 millones en el mes

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Los fondos de inversión de Cobas AM, la gestora liderada por Francisco García Paramés, ofrecieron la mayor rentabilidad media del panorama nacional en agosto, cuando ganaron un 6,9%, según los datos de Vdos.

Les siguieron en rentabilidad los fondos de la gestora Nao AM, que apuesta por la inversión sostenible, con un avance del 6,2% en el mes; y otras gestoras 'value' como Azvalor AM (5,6%), Magallanes Value Investors (5,3%) y Horos AM (5,2%).

Las grandes gestoras por volumen también ofrecieron rentabilidades medias positivas en el mes, con avances del 1,7% en los fondos de Caixabank, a la cabeza. Le siguen Bankinter (1,3%), BBVA AM (1,2%), Ibercaja (1,1%) y Kutxabank y Santander, en el entorno del 1%.

Por categorías, los fondos sectoriales fueron los más rentables, con un avance del 4,7% en el mes. Le siguieron los fondos de renta variable (3,9%) y los mixtos (1,3%).

En el lado contrario, los fondos de renta variable latinoamericana fueron los menos rentables en agosto, cuando se dejaron un 6%.

90 MILLONES EN REEMBOLSOS

Los fondos de inversión nacionales registraron reembolsos netos de 90 millones de euros en agosto, según Vdos. No obstante, incrementaron su patrimonio en 3.135 millones de euros, por el rendimiento positivo de las carteras.

Los flujos negativos se han concentrado principalmente en los bancos, que sufrieron salidas de 73 millones de euros en agosto, seguidos de los grupos independientes, con 30 millones reembolsados.

En el lado contrario, las aseguradores obtuvieron captaciones netas de 30 millones de euros. No obstante, en términos relativos, los grupos independientes registraron el mayor crecimiento mensual, con un avance del 1,8%.

En cualquier caso, los bancos se mantienen como principal actor del sector de los fondos, con una cuota del 76,5% y 206.775 millones de euros bajo gestión. Por detrás, figuran los grupos internacionales (9,6%) e independientes (8,6%).

IBERCAJA LIDERA LAS CAPTACIONES

Ibercaja ha sido el grupo financiero con más captaciones netas en agosto, con 56 millones de euros, seguido de Mutua Madrileña y Kutxabank, con 36 millones y 30 millones de euros, respectivamente.

Por su parte, BBVA AM ha encabezado el ranking de reembolsos en fondos de inversión en agosto, con salidas de 113 millones de euros. Por detrás, Amundi (44 millones), Santander (33 millones), Cartesio (23 millones) y Caixabank (23 millones de euros).

Caixabank mantiene su posición como mayor entidad nacional por patrimonio gestionado, con 46.748 millones de euros y una cuota del 17,3% del mercado. Le siguen Santander (16,4%) y BBVA (14,3%).