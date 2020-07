Los hoteleros piden que el fondo europeo sirva para paliar la falta de demanda

Madrid, 23 jul (EFE).- La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT) ha pedido este jueves que el fondo europeo de reactivación sirva para financiar la falta de demanda actual y la "posible" destrucción de empleo, además de cubrir proyectos de medio y largo plazo.

La asociación hotelera -que agrupa a más de 16.000 establecimientos- aplaude que parte de esos fondos europeos sirvan para financiar reformas estructurales, pero advierte de la "urgente necesidad" de dedicar recursos a paliar la crisis de demanda y la posible destrucción de empleo.

Los 140.000 millones que España va a recibir son "una buena noticia" para Europa, que ha dado una respuesta "contundente" a la pandemia, aunque no tan rápida como hubiera sido necesario, según CEHAT, que defiende que el turismo, en tanto que uno de los más perjudicados por la crisis, sea uno de los sectores mas beneficiados de estas ayudas.

No obstante, pide que los fondos no se utilicen solamente para reformas estructurales de efectos a medio y largo plazo, porque el sector tiene necesidades "urgentes" como programas coyunturales para que no se destruya empleo ni tejido productivo y se reactive la confianza del consumidor y, por ende, la demanda.

CEHAT apela a la "responsabilidad" del Gobierno para que parte de esos fondos vayan a soportar "los graves condicionantes" que está teniendo el turismo en los últimos meses y en el futuro.