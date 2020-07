Los protermosolares piden al Gobierno subastas de renovables específicas por tecnología

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La Asociación Española para la Promoción de la Industria Termosolar (Protermosolar) ha pedido al Gobierno realizar subastas de renovables específicas por tecnología, ya que permitirían que cada una pueda competir entre sí y monitorizar la evolución del coste.

En sus alegaciones al proyecto de real decreto por el que se regula el Régimen Económico de Energías Renovables para instalaciones de Producción de Energía Eléctrica, considera que este modelo de subasta posibilitaría garantizar la evolución de cada tecnología y el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

No obstante, la asociación plantea como opción alternativa el promover subastas por definición de perfiles de despacho o ventanas exclusivas de generación.

Por otra parte, Protermosolar propone permitir dotar de almacenamiento a las plantas existentes y que estos nuevos sistemas puedan ofertar un precio de subasta. De esta manera, la energía procedente de la planta existente estaría bajo el régimen retributivo específico actual y la nueva energía generada desde el sistema de almacenamiento al precio de subasta adjudicado.

La patronal valora que el proyecto de real decreto busca "simplificar el marco retributivo, aspecto que consigue en comparación con el régimen retributivo específico en vigor".

No obstante, considera que, pese a ser un avance respecto al sistema anterior, hay un par de factores que introducen "mucha incertidumbre", como son los coeficientes de ajuste de mercado, que pueden modificar el precio de subasta de forma significativa y la introducción del precio de exención de cobro, por debajo del cual la energía no se considera de subasta (no recibe el precio de adjudicación ni computa para los requisitos mínimos de energía generada).

Por último, a diferencia de la mayoría de las subastas internacionales, Protermosolar destaca que no ha encontrado ningún requisito de contenido local y subraya que tampoco se garantiza de antemano una duración mínima del plazo máximo de entrega de la energía de subasta y existe "bastante imprecisión" en los denominados hitos de control intermedios, lo cual se determinará en cada convocatoria, generando "cierta incertidumbre" a los promotores que podría eliminarse desde ya en este proyecto de real decreto.