Lucena dice que la polémica sobre controles sanitarios en aeropuertos "ha erosionado el prestigio" de Aena

Se muestra "seguro" de que van a obtener "cuantiosos fondos europeos" pero por la vía de la concurrencia

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El presidente y consejero delegado del gestor aeroportuario Aena, Maurici Lucena, ha lamentado la "polémica" en torno a los controles sanitarios en los aeropuertos, ya que considera que se ha "erosionado el prestigio" de la compañía.

"La polémica en torno a los controles sanitarios es bastante lamentable porque estadísticamente, si uno mira lo que las propias comunidades autónomas determinan como contagios importados, estadísticamente son muy poco significativos y eso lo debemos lamentar todos ya que se ha erosionado el prestigio de una compañía que es campeón nacional e importante en el sector de aeropuertos", ha señalado Lucena.

Ante esto Lucena ha remarcado durante su intervención en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana este miércoles en el Congreso de los Diputados que Aena es un gestor que implementa "lo que las autoridades sanitarias deciden".

En este sentido, ha avanzado que en cuanto los controles cambien, como parece que podría ser a la luz de las recomendaciones que ha emitido la Comisión Europea, la compañía adoptará las variaciones necesarias. "Haremos lo que nos pidan y nos obligue a legislación a hacer", ha insistido.

FONDOS EUROPEOS

Lucena se ha mostrado "seguro" de que Aena va a obtener "cuantiosos fondos europeos" pero por la vía de la concurrencia en aquellos proyectos de carácter medioambiental, de la digitalización o de la innovación de I+D.

Tras ser preguntado sobre la viabilidad de la compañía, Lucena, quien ha pasado "los meses más duros" de su carrera profesional, ha asegurado que lo que le preocupa es la gestión pero no la supervivencia de la empresa. "Lo aguantará sin ninguna duda", ha remarcado.

"EL TRÁFICO VA A VOLVER PERO NO SABEMOS CUÁNDO"

El presidente de Aena ha señalado que para transporte aéreo esta crisis "no tiene precedentes históricos" y es la más grave a partir de la II Guerra Mundial.

Desde hace unos meses, la compañía ha decidido "por prudencia" no emitir previsiones propias. No obstante, ha señalado que de acuerdo con las estimaciones de otros organismos internacionales, como la Asociación Internacional de Aeropuertos, se prevé en 2020 una caída del 70% en el tráfico aéreo en Europa en comparación con 2019 y que la recuperación no se materializará hasta 2024-2027.

En los nueve primeros meses del año, el tráfico en los aeropuertos de Aena, que son casi todos los del territorio nacional, ha caído el 70%. Además, Lucena ha avanzado que los tres meses siguientes "no parece que vayan a ser muy buenos", con lo que incluso puede caer más de este 70%.

"Es muy difícil ahora mismo hacer una estimación de lo que va a ocurrir en los próximos meses y Aena ha decidido no hacerlo porque la visibilidad es bajísima, lo que supone que hasta que no exista una vacuna o un tratamiento médico muy eficaz no vamos a tener nada que se parezca a una verdadera recuperación", ha señalado.

En cuanto a las medidas adoptadas por la compañía, Lucena ha recordado que la empresa se vio obligada a hacer un ajuste operativo "muy fuerte", cerrando terminales y hablando con proveedores para llegar a acuerdos, además de intervenir en la elaboración de guías europeas relativas a los aeropuertos y la seguridad.

Además, ha señalado que la compañía ha tratado de ajustar los gastos de explotación, ha paralizado en los peores meses de la pandemia las inversiones, ha obtenido créditos de instituciones financieras públicas y privadas y ha suspendido el dividendo.