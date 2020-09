LVMH responde a Tiffany con otra demanda por "mala gestión" empresarial durante la crisis del Covid

PARÍS, 10 (EUROPA PRESS)

Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) presentará una demanda contra Tiffany por su "mala gestión" empresarial durante la crisis del Covid-19, respondiendo así a la que la cadena estadounidense de joyerías anunció ayer contra el grupo francés por cancelar la fusión entre ambas.

En un comunicado, la firma dirigida por Bernard Arnault ha asegurado que se "sorprendió" de la acción judicial anunciada por Tiffany, que ha calificado de estar "totalmente infundada".

"Claramente, ha estado en preparación por Tiffany desde hace mucho tiempo, fue comunicada de una forma engañosa a los accionistas y es difamatoria. LVMH se defenderá a sí misma con vehemencia", ha indicado el grupo francés.

La demanda de Tiffany "demuestra la falta de honestidad" de la cadena de joyerías para con LVMH. La firma de lujo ha asegurado que la acusación de que no dio los pasos necesarios para conseguir la aprobación de las autoridades reguladoras en materia de Competencia "no tiene base". En este sentido, LVMH ha indicado que presentará la solicitud de seguir adelante con la fusión ante Bruselas "en los próximos días, algo de lo que Tiffany "era plenamente consciente".

Por otro lado, el consejo de administración de LVMH ha indicado que ha tenido la "oportunidad" de examinar la situación económica actual de Tiffany y su gestión durante la crisis. "Los resultados del primer semestre y las perspectivas para 2020 son muy decepcionantes y significativamente inferiores a los de marcas comparables dentro del grupo LVMH durante ese mismo periodo", ha asegurado el máximo órgano de dirección de la empresa.

El grupo ha acusado a la cadena de joyerías de no haber seguido una "vía ordinaria de negocio" pese al impacto extraordinario del Covid-19. En particular, critica que la empresa decidiera distribuir "considerables dividendos" pese a que estaba perdiendo dinero y a que las operaciones y la organización de la empresa "no estaban intactas".