Mapfre AM fusiona dos fondos de renta fija con la intención de abrir su comercialización

Se incorpora a la sicav de Mapfre AM, que supera los 1.000 millones, para potenciar la venta al inversor institucional

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Mapfre AM, la gestora de Mapfre, ha decidido unir dos fondos de renta fija global con la intención de abrir su comercialización a inversores particulares e institucionales, e incorporarlo a la sociedad de inversión (sicav) del grupo domiciliada en Luxemburgo, que ha superado los 1.000 millones de euros.

Se fusionan el 'Mapfre AM Global Bond Fund', un fondo de renta fija global, y el 'Capital Investment Spain International Fund', gestionado por Amundi en exclusiva para las empresas de Mapfre desde 1993. Mantendrán la denominación del primero y pasa a tener un patrimonio de casi 180 millones de euros.

Este fondo busca oportunidades de inversión en los distintos mercados internacionales de bonos, tanto soberanos como corporativos y tanto de países desarrollados como emergentes. Ha obtenido una rentabilidad neta anual del 6,68% desde su creación y ha batido a su índice de referencia en más de un punto porcentual.

La evolución de las distintas divisas como de los distintos tramos de duración juegan un papel importante en la asignación de activos. El fondo mantiene siempre el grado de inversión en la calificación crediticia de los activos en los que invierte.

"Creemos que el fondo tendrá una buena acogida, no solo entre el inversor particular, sino también institucional, al contar con un 'track record' de más de 27 años y una rentabilidad acumulada de más del 156% desde su creación", asegura el consejero delegado de Mapfre AM, Álvaro Anguita.

La gestora del grupo asegurador abrió esta sicav en 2017 y, actualmente, cuenta con seis fondos de inversión, con una apuesta clara por la inversión con criterios sociales, medioambientales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés).