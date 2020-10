Marín confía que Vox Andalucía no dé marcha atrás por la pelea de derechas en Madrid

Sevilla, 23 oct (EFE).- El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín (Cs), ha confiado este viernes en que "la pelea de las derechas en Madrid no afecte a Andalucía" y, por tanto, el "amago" de Vox de suspender la negociación de los presupuestos andaluces se quede en eso y se pueda retomar la próxima semana.

En una entrevista en "Hoy por Hoy" de la Ser, el vicepresidente andaluz ha expresado su confianza en que no se dé marcha atrás a los acuerdos alcanzados entre el PP, Ciudadanos y Vox para la estabilidad política en Andalucía tras la "pelea" este jueves, en el debate de la moción de censura en el Congreso, entre el PP y Vox.

No obstante, ha admitido que puede haber un "endurecimiento" de las condiciones de Vox para pactar los presupuestos andaluces de 2021 y ha confesado que tanto él como el presidente de la Junta, Juanma Moreno, se sintieron un "poco contrariados" por lo ocurrido en la Cámara Baja, aunque ha precisado que son "escenarios diferentes" Madrid y Andalucía y "hay que asumir que tiene que haber acuerdos y entendimiento".

Marín ha considerado "bastante razonable" al portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Alejandro Hernández, quien el día anterior aseguró que su grupo se "replantea completamente" la relación con el PP después de la "gravísima quiebra de la confianza" que ha supuesto para ellos el discurso del presidente popular, Pablo Casado, en el Congreso.

El vicepresidente andaluz se ha mostrado convencido de que el presidente de la Junta no conocía el discurso de Casado, al igual que él no conocía el de la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, porque su atención está en otros ámbitos y, además, "se sabía que la moción de censura de Vox no iba a prosperar e iba a ser un rifirrafe" político.

En relación a la pandemia, Marín ha confirmado que en unos diez días la evolución de la curva de contagios en la comunidad es muy preocupante y ha acusado al Gobierno de "falta de liderazgo" para afrontar la situación sanitaria de la covid y de dejar sin herramientas jurídicas a las comunidades para tomar medidas.

Se ha referido, en este sentido, a que la Junta ha tenido que recurrir a pedir el aval del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para poner en marcha el toque de queda en Granada, por lo que ha insistido en pedir al Ejecutivo una reforma legislativa, igual que lo hicieron todas las comunidades este verano, para que sus decisiones "no tengan que depender de un juez".

También ha dejado claro Juan Marín que las decisiones en materia sanitaria de la Junta no son políticas sino que responden a los criterios de un comité de expertos con el que el Gobierno andaluz se reúne periódicamente.