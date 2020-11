Markaide (Eroski) dice que la sociedad cada vez premiará "más y en más sectores" comportamientos responsables

Resalta que las cooperativas influyen en lograr una distribución "más igualitaria" de la riqueza

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El presidente de Eroski, Agustín Markaide, ha afirmado este jueves que "cada vez más" la sociedad premiará "más y en más sectores" comportamientos responsables de las empresas. "El no tener un propósito social, la sociedad lo va ir penalizando cada vez más", ha resaltado en su intervención en el I Congreso Internacional Digital de Directivos de la Asociación por el Progreso de la Dirección, APD.

Asmismo, durante su intervención ha afirmado que las cooperativas llevan inserto, desde su origen, el propósito social, al tiempo que ha señalado que influyen, allá donde están, en conseguir una distribución "más igualitaria" de la riqueza y en la generación de culturas sociales de integración, corresponsabilidad y de autoexigencia.

En este contexto, el presidente de Eroski ha afirmado que la sociedad está empezando a ser cada vez más exigente con la actuación de las empresas.

"Hay muchos factores que impulsan esta mayor exigencia. Uno de ellos es la mayor transparencia de la información; otro es la existencia de numerosos observadores y activistas en múltiples campos. A esto hay que añadir el factor acelerador y multiplicador de las redes sociales. Todo esto puede desembocar en campañas de presión de todo tipo, amplitud y profundidad", ha señalado.

Asimismo, el presidente de Eroski ha resaltado que las empresas son los protagonistas "ineludibles" del progreso sostenible de la sociedad y ha señalado que un progreso sostenible requiere que se consigan sociedades cohesionadas y solidarias y en esto las empresas tienen "un papel esencial que jugar" y "esto, evidentemente, no se resuelve solo con pagar los impuestos y cumplir la ley vigente".

Según ha indicado, empresas con propósito social son las que resolverán las demandas de la sociedad, o no se resolverán.

"Esta no es una materia exclusiva de los políticos. Los políticos y las instituciones recogerán las inquietudes sociales y las transformarán en normas, pero las empresas somos los que encontraremos las respuestas y las soluciones y también nos podemos proponer ir por delante", ha afirmado.

En su opinión, atender las necesidades de la sociedad es un buen punto de partida para que una empresa sea competitiva, pero no es suficiente, hay que encontrar las fórmulas para que, además, sea viable económicamente.

"No se puede decir que, invariablemente, los clientes valorarán positivamente cualquier esfuerzo realizado por la empresa en favor de la sociedad y que lo recompensarán con su fidelidad. Esto no funciona así, depende de muchos factores y entre ellos están los de dar una buena ecuación de valor y precio", ha señalado Markaide, quien ha añadido, no obstante, que en ese valor, para muchos clientes, el valor social puntúa, siempre que sea "auténtico" y se haga visible de una manera "eficiente".

Además, según ha indicado, la necesidad de ser competitivos también impulsa a ser diferentes. "Pero hay que reconocer que muchas cosas van a ir dejando de ser diferenciales y pasarán a ser estándares o niveles básicos en los que no se puede fallar y esos niveles irán siendo crecientemente exigentes. Las empresas que no cubran los mínimos quedarán muy expuestas. Ni siquiera las estrategias de costo bajo van a quedar libres de esta necesidad", ha añadido.

"Queda la opción de comportarse de un modo asocial, o no socialmente responsable, pero creo que esto va a quedar solo para empresas y sectores cada vez más marginales, aquellos que piensen que están protegidos del escrutinio social. Las empresas de futuro no se arriesgarán a cometer ese error", ha señalado.