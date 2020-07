Maroto advierte de que la industria es "fundamental en la recuperación" y "necesita estabilidad"

Dice que el turismo necesita "confianza" y valora que España es "un destino seguro" y se puede "convivir con el covid"

BILBAO, 19 (EUROPA PRESS)

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha afirmado que la industria es "fundamental en la recuperación" y para ello necesita "estabilidad". Asimismo, ha defendido que España es "un destino seguro" y se puede "convivir con el covid".

En una entrevista concedida a El Correo, recogida por Europa Press, Maroto advierte de que "este país no se puede permitir que haya menos industria, y el País Vasco es un ejemplo de defensa de la industria".

Tras afirmar que el Gobierno ha dado "señales importantes en la defensa de la automoción", valora así la puesta en marcha de un plan 'renove' y pide al resto de fueras políticas que ayuden "para que la automoción tenga el peso que se merece".

En este contexto, apuesta por un sector que avance hacia "una movilidad más sostenible", ya que "tenemos delante el cambio climático y ahí no vamos a dar un paso atrás". "La innovación es un pilar de competitividad. Hay un reto: generar una cadena de valor que no tenemos, las baterías. Y también está el ámbito del hidrógeno donde queremos ser líderes", destaca.

Por otro lado, dice que con la llegada del PSOE al Gobierno se recuperó la política industrial, ya que "antes ni siquiera había Ministerio de Industria".

"España necesita estabilidad y la industria necesita estabilidad porque sus inversiones requieren de tiempo y maduración. Si queremos que su salud sea buena, tenemos que dar certezas de que para este Gobierno y para España la industria es importante... dar certezas a la industria para que invierta, para reforzar sus fortalezas y atacar sus debilidades", expresa.

Por otro lado, cree que hay "muchos sectores e industrias con muy buena salud", entre las que destaca el papel o la naval, aunque reconoce que "aquí no se pudo dar solución a La Naval".

"La industria española es muy reputada fuera. Yo, por ejemplo, conocí Mondragon en China -aunque ya la conocía de aquí- donde llevan más de 20 años y son un ejemplo de 'marca España'", sostiene.

IMPUESTOS

Respecto a una posible subida de impuestos, Maroto dice que el modelo fiscal debe responder al siglo XXI y apuesta por combatir la economía sumergida.

"Hay que actualizar nuestra fiscalidad. Ver las tasas digitales, el cambio climático... el debate no es subir o bajar impuestos sino actualizar el modelo fiscal para que sea más justo y acorde al siglo XXI y no paguen siempre los mismos", manifiesta, para añadir que no se trata de un debate ideológico sino "de país" ya que "necesitamos equilibrios entre ingresos y gastos".

Por último, y en referencia al turismo, cree que se necesita "confianza" para que la gente venga y no tenga miedo a moverse". "Hay que ser prudentes y seguir los protocolos pero eso no significa que no podamos disfrutar de unas merecidas vacaciones... España es un destino seguro y podemos convivir con el covid", finaliza.