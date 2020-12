Maroto asegura que el acuerdo pos-Brexit es una buena noticia para el turismo

Madrid, 28 dic (EFE).- La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha asegurado este lunes que el acuerdo pos-Brexit entre la Unión Europea y el Reino Unido es "una buena noticia" para España y los operadores turísticos, al tratarse del "principal mercado emisor".

Maroto avanza nuevas ayudas al turismo y comercio por parte de las comunidades

Saber más

En la rueda de prensa posterior a la conferencia sectorial mixta de turismo y comercio, Maroto ha insistido en que a falta de leer "la letra pequeña" el acuerdo "tranquiliza a todos", y ha defendido que en el nuevo contexto marcado por la pandemia, España centrará sus esfuerzos "en recuperar la confianza" como destino turístico.

"De momento, lo que hemos podido extraer de las 1.200 páginas suena bien", ha manifestado la ministra, que ha reiterado que la voluntad del Gobierno es que el acuerdo "se despliegue" dada la importancia del mercado británico.

En este sentido, ha recordado que España es un destino "muy atractivo" para estos turistas, a los que hay que fidelizar.

No obstante, queda ahora por ver si en la letra pequeña hay algún elemento que haya que corregir para que no afecte de forma negativa al mercado turístico, ha apuntado Maroto, que por lo pronto no ha detectado ningún factor de riesgo.

"Queremos dejar atrás la pandemia y empezar a trabajar. Para nosotros, el mercado británico es importantísimo, y vamos a centrar esfuerzos en recuperar la confianza y en la fidelización del destino", ha concluido.