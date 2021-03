Maroto defiende el rescate de Plus Ultra y de Abengoa, si cumple requisitos

Madrid, 22 mar (EFE).- La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha defendido hoy el rescate público de Plus Ultra, así como la posibilidad de que también se atienda la petición de Abegoa "si cumple las condiciones" exigidas, ya que también es una "empresa estratégica".

"Abengoa es una empresa estratégica y si cumple las condiciones se tomarán las decisiones que correspondan", ha señalado Maroto este lunes en el Foro de Turismo organizado por Europa Press.

La ministra ha asegurado que le resulta "muy difícil de entender que la Junta (de Andalucía) no haya puesto los 20 millones que se requerían y luego diga que va a comprar la sede" y ha insistido en que "si la Junta hubiera puesto esos 20 millones de euros, Abengoa estaría salvada".

Respecto al cuestionado rescate de la aerolínea Plus Ultra a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de empresas estratégicas que gestiona la Sepi, Maroto ha subrayado que cumple "todos los requisitos" y que, si no los cumpliera, no hubiera ido al Consejo de Ministros: "Nosotros no hacemos política con los instrumentos que ponemos en marcha", ha sostenido.

Ha argumentado además que "España es turismo gracias a la interconectividad que tiene con todo el mundo y, por lo tanto, no cabe duda de que cualquier rescate a una aerolínea es necesario porque esa conectividad es uno de nuestros valores como marca España".

SORPRENDIDA POR RECLAMACIÓN DE COMPENSACIONES DE CADENAS HOTELERAS

Sobre la batalla judicial que Meliá y NH quieren emprender contra el Gobierno ha dicho que es algo "legítimo" pero que le ha "sorprendido" porque el Ejecutivo ha hecho "todo lo que estaba en su mano para proteger el tejido empresarial turístico" y ha estado "trabajando con ellos para intentar resolver las necesidades".

Asimismo, Maroto ha confirmado que está terminando de configurar el nuevo fondo de mil millones de euros para la recapitalización de pymes y micropymes afectadas por la pandemia y ha dicho que espera tenerlo listo para los próximos días y que algunos de los rescates de la Sepi pasarán a ese fondo de Cofides -dependiente de su ministerio-, que es "más ágil".