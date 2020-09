Maroto pide a Ciudadanos medidas de apoyo al turismo allí donde gobierna

Madrid, 30 sep (EFE).- La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha pedido este miércoles a Ciudadanos que diseñe medidas de apoyo al turismo y que "arrimen el hombro" para controlar la pandemia de coronavirus en las comunidades en las que esa formación participa en el Gobierno.

La ministra respondía así durante una interpelación de la diputada de Ciudadanos Carmen Martínez Granados en el Pleno del Congreso sobre la "ausencia" de medidas de apoyo por parte del Gobierno a la hostelería y el turismo para hacer frente a los efectos de la pandemia y "salvar vidas y empleos".

Maroto le ha pedido colaboración también para aprobar los presupuestos generales del Estado, y que ayuden donde tienen competencias en el ámbito turístico (Andalucía) y "desarrollen todas las medidas sanitarias que les están diciendo los expertos para controlar la pandemia" (en alusión a Madrid).

La ministra ha repetido que el Gobierno ha destinado 25.000 millones de euros al turismo, una cantidad que no se había aportado "nunca antes", aunque la diputada de Ciudadanos le ha dicho que el sector "no los ha visto" y le ha preguntado cómo va a devolver las empresas los créditos avalados por el ICO si no se reactiva el movimiento turístico.

También ha mencionado Maroto los planes de sostenibilidad turística que, previsiblemente, se aprobarán este mismo miércoles en la conferencia sectorial con las comunidades autónomas, o el fondo financiero para la competitividad turística, incluido en el plan aprobado en julio pasado por algo más de 4.200 millones de euros.

El Ministerio ha recibido 154 solicitudes de otros tantos emplazamientos turísticos para desarrollar proyectos pioneros tanto en el ámbito rural como en destinos maduros.

Maroto ha recordado igualmente que ha pedido a sus colegas europeos un Plan de Choque que incluya líneas específicas para el sector en el nuevo presupuesto de la UE, entre ellas un fondo europeo de garantías de viajes que asegure la liquidez financiera del turismo y la aviación, garantice el pago de las reclamaciones de reembolso y permita a las empresas ofrecer bonos de crédito flexibles.

Martínez Granados ha atribuido a su formación política haber "arrancado" el plan estratégico de apoyo al turismo, mientras el Gobierno "se dedica a denostar al sector porque decía que no aporta valor añadido" y "sigue con los parches y la negligencia".

"Nos preocupa la inacción del Ministerio de Industria", ha dicho la diputada, que ha espetado a la ministra: "ustedes se han empeñado en ir por detrás del virus".

No obstante, ha admitido que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), las líneas ICO y la prestación por cese de actividad de los autónomos "son buenas medias, que propusimos desde Ciudadanos y conseguimos que se desvinculara del estado de alarma".