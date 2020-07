Maroto pide al PP que trabaje con el Gobierno si quiere ayudar al turismo

Madrid, 22 jul (EFE).- La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha pedido al PP que deje de utilizar la crisis del coronavirus para confrontar con el Gobierno y trabaje conjuntamente con él para ayudar al sector turístico.

"Si de verdad quieren ayudar al sector turístico trabajen con el Gobierno, dejen la confrontación y se unan a ese espacio de diálogo que se abre como consecuencia del fondo que ayer de la Unión Europea", le ha dicho en la sesión de control del Congreso al diputado del PP José Alberto Herrero, que ha sostenido que los "despropósitos" de Maroto van a hacer perder al sector entre 60.000 y 80.0000 millones de euros.

Herrero ha aseverado que el sector turístico "se muere" por las políticas que ella plantea y ha subrayado que "el último ejemplo de su incapacidad es el reciente cese de Isabel Oliver en la secretaría de Estado de Turismo, por el escándalo del coladero de identificaciones falsas de los certificados 'anticovid'".

En la "lista de despropósitos" que generan desconfianza en los destinos turísticos españoles, ha mencionado también la cuarentena "unilateral" del mes de mayo que desvió planes de vacaciones a otros destinos, las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre el "bajo valor añadido" del sector turístico, las "inexistentes" medidas preventivas en frontera y el "ridículo plan de turismo que llega tarde mal y nunca".

Tras destacar que en Francia las ayudas del Gobierno para incentivar el turismo llegan a los 18.0000 millones de euros, ha incidido en que el "triste" plan de Maroto con 4.000 millones, de los que 3.362 proceden de líneas de avales del ICO, se queda muy lejos de los 35.000 millones que pide Exceltur, el 25 % de los planes de reconstrucción.

"Deje de hacer daño al turismo, usted sabe que si no aplica las ayudas fiscales, si no alarga los ERTE y los flexibiliza al menos hasta finales de año se van a producir miles de cierres y despidos en el sector. No mienta más a los españoles y haga como su vicepresidente en Galicia: márchese y cierre la puerta al salir", ha rematado.

La ministra le ha recordado que el plan de impulso está dotado de más de 4.200 millones de euros y que, en el plan de choque contra la COVID-19, el sector turístico ha sido el más beneficiado, con un total de 20.000 millones movilizados en estos momentos para ayudar al sector.

Tras declararse "bastante preocupada" por que el PP esté utilizando los rebrotes de la pandemia para confrontar con el Gobierno, Maroto ha advertido a Herrero de que declaraciones como las suyas son las que no ayudan al sector.

"La desconfianza la generan ustedes utilizando los rebrotes para confrontar al Gobierno y eso no está ayudando al sector. Nosotros podemos hacer planes de choque, pero sin duda la desconfianza de sus declaraciones hacen que el sector se recupere tarde y mal", ha argumentado.

En esa línea, ha hecho hincapié en que "es el momento de la unión, de generar confianza, no desconcierto, de no confrontar sino de alinearse con el Gobierno".