Maroto presentará en Canarias la campaña para atraer a británicos y alemanes

Madrid, 9 nov (EFE).- La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, presentará esta semana junto al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, la campaña 'Back to the Canary Islands, back to Spain', dirigida a animar la demanda de viajes invernales en los mercados emisores europeos, sobre todo Reino Unido y Alemania.

Maroto, que inicia este martes un viaje de dos días a las Islas Canarias, con el fin de apoyar a su sector comercial y turístico, asistirá también a la reunión del Consejo Asesor de Turismo canario.

En lo que será su tercera visita al archipiélago desde que comenzó la crisis de la Covid-19, la ministra iniciará su agenda en Lanzarote, donde se reunirá con representantes empresariales y presentará la campaña "Levantar una persiana es construir un país", puesta en marcha junto a la Cámara de Comercio de España para resaltar los atributos del comercio de proximidad, desde el espacio natural de los Jameos del Agua.

Por la tarde, recorrerá la zona comercial de Arrecife y ya el miércoles viajará a la isla de Gran Canaria para realizar un recorrido por el municipio de San Bartolomé de Tirajana junto a su alcaldesa, Concepción Narváez.

Allí Maroto visitará algunas actuaciones impulsadas por el Plan Patrimonio Mundial y Reserva de la Biosfera de Gran Canaria, un proyecto que abarca la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria y el Paisaje Cultural de Risco Caído y las Montañas Sagradas, para el desarrollo de iniciativas sostenibles asociadas a nuevos productos y servicios turísticos.

Posteriormente, la ministra acudirá a la sede del Gobierno regional en Las Palmas, donde mantendrá un encuentro con el presidente canario, Ángel Víctor Torres, tras lo cual ambos presentarán la campaña de publicidad 'Back to the Canary Islands, back to Spain', diseñada por Turespaña en formato digital, y comparecerán ante los medios de comunicación.

Por último, Maroto asistirá a la reunión del Consejo Asesor de Turismo canario, donde analizará junto al presidente autonómico, cabildos, municipios turísticos y agentes sociales, el trabajo realizado en los últimos meses para reforzar la imagen de Canarias como destino seguro y el desarrollo de proyectos para captar los 100 millones de euros de inversión que recoge el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para los próximos tres años.