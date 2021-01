Maroto prioriza atender las incidencias por Filomena y dice que se evaluarán pérdidas "en los próximos días"

Dice que habrá mejoras regulatorias para conseguir un precio de la luz "asequible"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha afirmado este miércoles que el trabajo de las administraciones en los próximos días es seguir atendiendo las incidencias por Filomena y la alerta por bajas temperaturas, aunque se empezará a evaluar las pérdidas, para lo que se precisará la ayuda de las autoridades municipales y autonómicas.

Así lo ha indicado en declaraciones a Europa Press tras participar en la inauguración de la XI edición del Foro Spain Investors Day (SID), en donde ha indicado que hay que resolver las incidencias de agua, en la red eléctrica y de limpieza de las vías, por lo que el trabajo de la Administración General del Estado (AGE) y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado todavía está centrado en dar respuesta a la alerta por bajas temperaturas.

No obstante, ha indicado que hay que empezar a evaluar en los próximos días las pérdidas desde el punto de vista material "cuando se den las condiciones" para ello, para lo que el Gobierno se pondrá a disposición de las autoridades municipales y autonómicas".

"Son los que están en el territorio y tienen que ayudar a la evaluación de los daños y al Gobierno para cuantificar si se dan las condiciones o no para la toma de esas decisiones", en un contexto de posibles peticiones de declaración de zona catastrófica en Madrid, indicó la ministra.

"Dejemos de hablar de polémicas, vendrán esas decisiones en los próximos días, centrémonos en los problemas de la gente, que no puede salir a la calle con cierta normalidad, ir a su puesto de trabajo y los niños en Madrid no tienen clases presenciales", ha añadido.

SE TRABAJARÁ POR UN PRECIO DE LA LUZ "ASEQUIBLE"

Por otra parte, sobre el aumento del precio de la electricidad en plena ola de frío, ha trasladado el "compromiso" del Ejecutivo de coalición de abordar la reforma del sector y conseguir un precio de la luz "asequible" y ha destacado las "mejoras importantes" de los dos últimos años que ha supuesto una "reducción significativa" de la factura, del orden del 40% el año pasado.

Maroto ha achacado los "picos" del precio de la luz al aumento de la demanda que "no puede evitar el sistema", si bien ha defendido que "se está trabajando muy bien dando certezas" al haberse dado pasos relevantes como la aprobación del Estatuto del consumidor electrointensivo con "importantes ayudas" para reducir las facturas de las empresas. "No hay polémica, lo que hay es mucho trabajo y un Gobierno sensible a la mejora del precio", ha enfatizado.

Además, ha subrayado que se ha ampliado el bono eléctrico y térmico (de gas) también con "importantes" ayudas para que el coste de la energía no sea un problema para las familias vulnerables.

"No hay un problema de acceso y pago de estos suministros porque hay más de un millón de familias cubiertas con esos bonos", ha aseverado, si bien ha insistido en que se seguirán acometiendo reformas, como la introducción de renovables con la nueva subasta, para conseguir un precio de la luz "accesible".