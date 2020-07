Más de 150.000 trabajadores en ERTE siguen sin cobrar la prestación, según los gestores administrativos

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Más de 150.000 trabajadores en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor presentados durante el estado de alarma siguen sin cobrar la prestación por desempleo, según ha denunciado este lunes el Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos a partir de los datos de una encuesta realizada entre sus asociados.

"No entendemos por qué seguir ocultando las cifras reales, cuando la sociedad sigue siendo un clamor por el alto número de casos que todos conocemos de personas que aún no han cobrado el subsidio y no se trata de ejemplos aislados. No nos cansaremos de decir que la Administración puede contar con los gestores administrativos para tratar de solucionar este grave problema", ha señalado en un comunicado el presidente de los Gestores Administrativos, Fernando Santiago.

La encuesta revela que más de 250.000 empresas aún mantienen vivo el ERTE por fuerza mayor que presentaron durante el estado de alarma. En este sentido, Santiago recuerda que en la anterior encuesta se advirtió de que el 46% de las empresas con ERTE por fuerza mayor se verían obligadas a consumir todo el plazo que les facilitara el Gobierno.

El presidente de los Gestores Administrativos ha subrayado que hasta que las empresas no recuperen el nivel de ingresos anterior al estado de alarma, se deben seguir estableciendo mecanismos que impidan hacerlas caer.

"El Gobierno debe entender que el proceso que se ha seguido para negociar las ayudas europeas es el proceso que reclaman las empresas para sí mismas. Si queremos mantener el nivel de empleo o, al menos, que no sufra mucho, se deben establecer mecanismos adicionales de préstamos y ayudas reales, eficaces y ágiles para las empresas", ha defendido Santiago.

Atendiendo a los datos de las últimas encuestas, si la situación no cambia y no se adoptan nuevas medidas, los gestores calculan que más de 240.000 empresas habrán cerrado antes de finalizar el año y 52.000 empresas convertirán el ERTE en ERE, lo que supondrá cerca de dos millones de despidos.

"O el Gobierno entiende las necesidades de las pymes y les facilita el acceso a las ayudas o el otoño va a ser muy duro, incluso sin que un rebrote endureciera la situación", avisa Santiago.

De acuerdo con esta encuesta, dentro del colectivo, el 16% de los gestores administrativos se han visto obligados a presentar un ERTE. El 20% ha visto cómo su clientela ha caído en torno a un 24%, mientras otro 20% de los gestores han elevado su número de clientes en torno a un 14%.

Al mismo tiempo, el 79% de los gestores administrativos han aumentado sus gastos un 10% para cumplir las normas de seguridad frente al coronavirus.