Más País cree que la absolución de Rato es "un profundo escándalo" y exige más control al sector financiero

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Más País-Equo ha criticado este martes que la absolución de los consejeros de Bankia, entre ellos su expresidente Rodrigo Rato por su salida a Bolsa "es un profundo escándalo" y ha exigido endurecer los controles al sector financiero y evitar que los responsables sean eximidos de su responsabilidad.

Así, su portavoz en el Congreso de los Diputados, Íñigo Errejón, ha avanzado en rueda de prensa que su formación llevará a la Cámara Baja una proposición de ley con las propuestas de la asociación 15MpaRato, que presentó una querella particular para impulsar el 'Caso Bankia'.

La iniciativa buscará proteger a pequeños y medianos ahorradores para que la venta de preferentes y otros "productos tóxicos" a este tipo de consumidores "sea ilegal" y buscará la reforma de organismos reguladores ante un "evidente conflicto de interés". "Buena parte de los consejeros de la CNMV que autorizaron la salida a Bolsa habían sido nombrados por Rodrigo Rato", ha dicho, al tiempo que ha defendido que los consejeros sean responsables de las consecuencias de sus decisiones.

Y es que, tal y como ha incidido Errejón, estos consejeros "no han sido absueltos porque no hubiera prácticas incorrectas, sino porque parece que no eran competentes de decisiones que ellos mismos tomaban".

Errejón también ha alertado de "lo negativo que es, en un momento de tanta ansiedad, preocupación y penurias, que se mande el mensaje de que los más ricos se van sistemáticamente de rositas", antes de recordar la "fuga" del Rey Emérito a Emiratos Árabes, y criticar que la rescatada Bankia va a ser vendida a CaixaBank.

"Parece que no hemos aprendido nada. Si fue un gigantesco fraude, no se debería permitir. Es un inmenso error que nos acerca a que el sector financiero puede hacer lo que le dé la gana porque está por encima de todas las regulaciones", ha manifestado.

"EL ESCUDO SOCIAL ES UN COLADERO"

En esta misma rueda de prensa, Errejón también se ha referido a la "buena noticia" del acuerdo para prorrogar el sistema de protección al empleo de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), pero ha criticado que la prórroga de otras medidas extraordinarias, como la moratoria antidesahucios, deje fuera la prohibición de cortar suministros básicos, como los de agua, luz y electricidad.

"No entendemos que se excluyan los cortes a las puertas del otoño, y después el invierno", ha lamentado, señalando que esta medida "permitió no dejar a la intemperie a 200.000 personas entre los meses de marzo y mayo" y que, de esta forma, "deja al llamado 'escudo social' en un coladero".