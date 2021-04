Las matriculaciones bajaron menos en marzo y están "lejos" de la recuperación

Madrid, 1 abr (EFE).- Las matriculaciones de turismos y todoterrenos bajaron en marzo un 30 % en comparación con el mismo mes de 2019, lo que el sector prefiere frente a la comparación interanual, ya que hace dos años el sector funcionaba con normalidad, y hace un año los concesionarios cerraron a mitad de mes.

A cierre de marzo se habían matriculado en España un total de 85.819 vehículos de esas características, lo que representa una mejora del 128 % respecto a marzo de 2020, que no hay que confundir con una recuperación del mercado, advierten las asociaciones de fabricantes y distribuidores, por las razones expuestas.

En cuanto al dato acumulado en el año, la caída fue del 41,3 % respecto al mismo periodo de 2019, hasta las 186.061 unidades.

Según la asociación de fabricantes Anfac y las de distribuidores Faconauto y Ganvam, la recuperación no llegará al menos hasta el segundo semestre de 2021, aunque podría retrasarse más si el ritmo de vacunación de la población no cumple con las expectativas que maneja el Gobierno y la economía y el turismo no se recuperan.

Por ello, las tres asociaciones calculan que este año las matriculaciones quedarán por debajo del millón de unidades y piden al Gobierno medidas "dinamizadoras" que contribuyan a elevar las ventas y evitar la destrucción de empleo en un sector que, "solo en distribución, da trabajo a 350.000 personas".

También en comparación con la "normalidad" de marzo de 2019, las matriculaciones de vehículos comerciales ligeros se redujeron un 12 %, hasta las 18.022 unidades y las de vehículos industriales, autobuses, autocares y microbuses subieron el 4 %, hasta las 2.177 unidades.

Por canales, el mercado se resintió en marzo de la ausencia de turismo en Semana Santa por las restricciones a la movilidad, que hundieron las matriculaciones de las alquiladoras un 38,6 % frente a marzo de 2019, con lo que este canal fue el que registró un mayor descenso, según estos datos.

En comparación con marzo de 2020, la caída fue del 21,3 %, hasta las 19.975 unidades, en tanto que el canal de particulares redujo sus matriculaciones un 22,8 %, a 33.955 y el de empresas bajó un escaso 1,4 %, hasta 31.889.

Asimismo, los 18.022 vehículos comerciales ligeros (furgonetas, "pick ups" y camiones ligeros) matriculados en marzo fueron casi un 170 % superiores a los correspondientes al mismo mes de 2020, y un 11,7 % más en términos acumulados.

Por su parte, los 2.177 vehículos industriales, autobuses, autocares y microbuses entregados en marzo aumentaron un 4,1 % frente a marzo de 2019 y casi un 65 % respecto al mismo mes de 2020.

En cuanto a los vehículos electrificados, híbridos y de gas, las matriculaciones crecieron en marzo en un 107,5 % con respecto al mismo mes del 2019, hasta las 13.013 unidades, de las que 12.188 matriculaciones fueron de turismos.

En el acumulado del año, las ventas de estos vehículos subieron un 63,6 %, hasta las 57.643 unidades.