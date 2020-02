La mayoría de seguros de viaje no cubren cancelaciones como la del Mobile

La mayoría de los seguros de viaje, especialmente los contratados por particulares, no cubren cancelaciones de eventos como el Congreso Mundial de Móviles (MWC por sus siglas en inglés), aunque algunos de los comparadores señalan que depende de la póliza elegida.

La cancelación del congreso, que debía celebrarse entre el 24 y el 27 de febrero en Barcelona, como consecuencia del coronavirus ha traído un sinfín de cancelaciones, que ahora particulares y empresas se preguntan si serán cubiertas por sus seguros.

¿QUÉ COBERTURA TIENEN LAS EMPRESAS?

Desde Rastreator explican que las empresas que hayan contratado un seguro "business" para que sus trabajadores viajen hasta el evento tendrán los gastos cubiertos, siempre que eligieran la protección frente a la "cancelación de eventos", bastante frecuente entre empresas.

Siempre que las empresas que participaran en el evento o quienes tenían previsto asistir contrataran una póliza para cubrir la cancelación del viaje, los gastos sufridos (billetes, reservas de hotel) estarían cubiertos.

¿Y PARA PARTICULARES?

La situación en el caso de los particulares es distinta, pues desde Rastreator señalan que, aunque se hubiera contratado un seguro de viajes previo al congreso, estos gastos quedarían excluidos porque la cancelación del evento se debe "a una causa externa al asegurado".

En este sentido, el comparador explica que para que el seguro cubriese la cancelación del viaje tendría que ser por un "motivo propio" del asegurado, como es el caso de una circunstancia médica, un cambio de trabajo o un accidente doméstico.

No obstante, detallan que existe un tipo de seguro de "libre desestimiento", que consiste en poder anular el viaje sin una causa justificada, pero como explica el experto, este tipo de pólizas "no son muy comunes entre particulares al tener unos costes elevados".

EL MWC ESPERABA GENERAR UN IMPACTO DE 500 MILLIONES

El pasado 13 de febrero la organización del Congreso Mundial de Móviles, GSMA, alegó "fuerza mayor" para cancelar el evento, al atribuirlo al coronavirus, lo que le exoneraría de responsabilidades económicas por suspender una feria que se esperaba que generara un impacto cercano a los 500 millones de euros.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, aseguró este jueves en Bruselas que "no había ninguna razón de salud pública" que aconsejara tomar alguna medida o que impidiera la celebración de eventos.

En este sentido, un portavoz de Kelisto ha explicado a Efe que las causas de la cancelación del evento "no se pueden esgrimir a la hora de reclamar a los seguros", al no declararse una alerta sanitaria por parte de las autoridades. Aunque los propios organizadores del evento hubieran contratado un Seguro de Eventos y Espectáculos, añaden, en este caso no actuaría, ya que el motivo de la cancelación no lo cubren las aseguradoras.

En esta misma linea, Kelisto detalla que, a diferencia de lo que ocurre en el mundo del motor o el hogar, el Consorcio de Compensación de Seguros no cubre los siniestros que las aseguradoras no incluyen en sus pólizas.