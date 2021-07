Meliá incorpora a la cadena su cuarto hotel en Grecia y tercero en las islas

Palma, 5 jul (EFE).- Meliá Hotels International anunció este lunes la incorporación a la cadena de dos hoteles en la isla de Creta, que se unen los que ya opera en Atenas y Rodas.

Estos dos nuevos establecimientos, que abrirán en 2022, son el actual Blue Sea Beach, un resort de cinco estrellas con 226 habitaciones, formará parte de la red Affiliated by Meliá, mientras que el actual Marina Beach, de cuatro estrellas y 396 habitaciones, será operado con la marca Sol by Meliá, ha precisado la compañía en un comunicado.

También en colaboración con Zeus Hotels, Meliá Hotels International abrió el pasado mayo el hotel Cosmopolitan Affiliated by Meliá, de cuatro estrellas y 377 habitaciones, ubicado en la isla de Rodas, un destino en pleno apogeo ya que toda su población fue vacunada con la finalidad de atraer al turismo.

Fundada en 1956 en Palma de Mallorca (España), Meliá Hotels International cuenta con más de 380 hoteles abiertos o en proceso de apertura en unos 40 países bajo las marcas Gran Meliá Hotels & Resorts, Paradisus by Meliá, ME by Meliá, Meliá Hotels & Resorts, INNSiDE by Meliá, Sol by Meliá y TRYP by Wyndham.