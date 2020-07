Merlin gana un 73% menos, pese a sortear el impacto de la crisis en oficinas y logística

El valor de su cartera de centros comerciales cae un 4,7%

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Merlin Properties obtuvo un beneficio neto de 70,9 millones en el primer semestre, un 73% menos que un año antes, como consecuencia de los extraordinarios contabilizados en 2019 y el impacto de la crisis, fundamentalmente en su cartera de centros comerciales y en las oficinas.

El valor de sus centros comerciales vio reducido en un 4,7%, hasta los 2.274 millones, si bien esta caída se compensó con la revalorización de alrededor del 2% que se anotaron sus carteras de inmuebles de oficinas y naves logísticas.

De esta forma, la cartera total de activos de Merlin logró al cierre de junio mantener su valor de 12.775 millones, con lo que sigue siendo la mayor socimi cotizada, seguida de Colonial, con activos por 12.164 millones.

En el caso de excluir todos los efectos atípicos, el beneficio neto semestral de Merlin se sitúa en 87,2 millones y reduce así al 30% la caída respecto al de 2019, que se situaría en 124,3 millones.

En cuanto al resto del impacto de la crisis, la compañía que dirige Ismael Clemente cifra en 66 millones el impacto en ingresos anuales de los acuerdos de reducción de rentas alcanzados con sus inquilinos.

Además de las moratorias durante el confinamiento, ha acordado reducciones descendentes del alquiler desde un 60% hasta un 10% del importe mensual total desde junio a diciembre. A cambio, los arrendatarios se comprometen a extender los contratos de alquiler, ampliaciones que generarán rentas de 101 millones de euros.

En el ámbito operativo, Merlin redujo un 2,3% sus ingresos entre enero y junio, hasta los 256,6 millones, un 12,6% hasta los 221 millones al tener en cuenta las renegociaciones de los alquileres.

El beneficio bruto de explotación (Ebitda) se contrajo un 12,5%, hasta los 184 millones, y el beneficio operativo un 14,6%, hasta los 134,3 millones.

Por tipo de activos, el alquiler de oficinas le generó 118 millones, un 3,2% menos, los centros comerciales 60,6 millones (-5,4%) y las naves logísticas 28,8 millones, un 10% más.

MÁS DE CIEN CONTRATOS.

Durante la primera mitad del año, y pese a la crisis y el confinamiento, Merlin firmó 156 contratos de oficinas que suman 137.265 metros cuadrados, otros 100 en centros comerciales (18.112 metros cuadrados) y siete de logística (60.885 metros).

En el capítulo financiero, al cierre de la primera mitad del año, la socimi mantenía su deuda en 5.153 millones, lo que supone el 40,1% del valor de sus activos ('loan to value'). La firma no afronta vencimientos hasta mayo de 2022.