Más de siete millones de españoles no consiguen ahorrar nada mensualmente

Este jueves se celebra el Día Mundial del Ahorro con el objetivo de fomentar una mejora de la gestión de las finanzas personales y evitar el malgasto, con el foco este año en la evolución digital y al mismo tiempo para recordar que 7,3 millones de españoles no consiguen ahorrar nada mensualmente.

El 71 % de esos 7,3 millones no consigue ahorrar porque no tiene el nivel de ingresos suficiente, además de otras causas como la aparición de gastos imprevistos, el endeudamiento o el apoyo a familiares, aunque estos tres últimos en menor medida, según un informe del comparador Rastreator.com.

No obstante, el número de ahorradores ha aumentado un 2,7 % respecto a 2018, con lo que 700.000 españoles habría conseguido ahorrar algo este año.

Asimismo, la mitad considera que podría ahorrar más si reajustase sus finanzas, según un estudio del banco ING presentado esta misma semana, que añade que el 80 % los jóvenes de entre 25 y 35 años o "millenials" encuestados también ahorran, y el 61 % dice tener capacidad para hacerlo más.

Para concienciar a la gente de la importancia de ahorrar, esta jornada se celebra el 31 de octubre de cada año desde 1924, cuando se cerró en Milán el Congreso Internacional del Ahorro al que asistieron representantes de casi todos los países para debatir sobre la organización y legislación de las cajas de ahorros.

Este año el neobanco N26 pone el foco en la revolución digital, ya que España es el quinto país de Europa en el que más usuarios acceden a sus entidades financieras desde el móvil, en concreto, un 52 % de la población los usa, según el informe ‘Mobile en España y en el mundo 2018’.

Uno de los gastos relacionados con esta digitalización y que aumenta cada día es el comercio electrónico, cuya comodidad hace que el consumidor compre más y que incluso no se tenga conciencia del volumen del gasto.

Por eso, Self Bank aconseja planear las compras con una lista y un presupuesto concreto, no dejar guardados los datos de la tarjeta en aplicaciones móviles y evitar las suscripciones a plataformas si no las van a rentabilizar.

En cuanto a la manera en la que se canaliza ese ahorro, el citado estudio de ING revela que el 61 % de los españoles tiene su dinero en cuentas y depósitos, vehículos que ahora mismo tienen muy poca rentabilidad.

De hecho, N26 explica que la remuneración de los depósitos de hasta 12 meses se ha reducido hasta un 0,03 %, mientras que la rentabilidad de los productos de entre 12 y 24 meses ha bajado del 0,07 % al 0,05 %, lo que ha hecho "perder" al ahorrador 9.869 millones solo en el mes de julio, según datos del Banco de España.

Solamente un 28 % tiene sus ahorros en planes de pensiones privados, para los que la organización de consumidores OCU recomienda no hacer aportaciones nuevas a planes de pensiones de renta fija a largo plazo o garantizado ya que "solamente puede esperarse de ellos pérdidas en el futuro".