El ministro de Economía argentino defiende el cambio de política monetaria

El ministro de Economía argentino, Nicolás Dujovne, defendió el cambio de la política monetaria anunciada el pasado miércoles por el Banco Central y dijo que el nuevo régimen permitirá dar mayor certidumbre en el mercado cambiario.

"Hacía falta un cambio radical en la política monetaria porque hasta ahora lo único que veíamos era que, mes a mes, el tipo de cambio se depreciaba y eso se traspasaba a los precios. Había que revertir eso con un cambio fundamental en la política monetaria", dijo Dujovne en declaraciones radiales.

El ministro sostuvo que ahora "hay dejar actuar por un tiempo" el nuevo régimen, que fue anunciado el miércoles, como parte de un renovado acuerdo a tres años de asistencia financiera con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por un total de 57.100 millones de dólares.

El Banco Central, que por casi tres años se manejó con un esquema de metas de inflación que no dio resultados, adopta ahora una política monetaria con "ancla" en el control de la base monetaria y la definición de una "zona" de cotización del dólar en la que la autoridad monetaria no intervendrá en el mercado cambiario.

Con el cambio, la base monetaria (dinero circulante en la economía) -que hasta ahora crecía un ritmo del 2 % mensual- se mantendrá invariable en términos nominales hasta junio de 2019.

"Argentina se compromete a que la base monetaria no va a crecer por varios meses. De esa manera, nos aseguramos de que la emisión de pesos va a ser cero por bastante tiempo y esa es la base de la estabilidad cambiaria, porque si no hay emisión de pesos, no hay pesos con los que comprar los dólares", dijo Dujovne.

Argentina ha vivido desde finales de abril pasado una fuerte turbulencia en el mercado cambiario, que ha hecho desplomar el valor del peso argentino.

Tras el anuncio del cambio de política monetaria, el precio del dólar ha vuelto a subir, hasta cerrar en 42,10 pesos por unidad el pasado viernes.

"Esta política monetaria tiene que funcionar durante un tiempo para mostrar su resultado y recién la semana que viene el Banco Central empieza a licitar su deuda de corto plazo (Letras de Liquidez, Leliq), con la cual va a ir retirando pesos para cumplir con su promesa de que la base monetaria no crece", dijo Dujovne.

La nueva política monetaria establece además "zonas" de intervención o no en el mercado cambiario: mientras el dólar cotice entre los 34 y los 44 pesos por unidad, el Banco Central (BCRA) no intervendrá.

Si el dólar sube por sobre ese nivel, el BCRA venderá hasta 150 millones de dólares diarios y los pesos obtenidos no serán vueltos a inyectar en el mercado.

Si el peso se aprecia, en cambio, el BCRA saldrá a comprar dólares para engrosar sus reservas internacionales.

"Esto da más certidumbre porque antes no había ningún tipo de límite a partir del cual el Banco Central se comprometía a comenzar una intervención más fuerte", dijo Dujovne a radio Mitre, de Buenos Aires.

El ministro consideró que "mucho más recesivo" para la economía hubiera sido continuar con una política monetaria basada en metas de inflación cuando ya "se empezaba a notar mucha incertidumbre acerca de la evolución futura de los precios".

Aseguró que, en cambio, la nueva regla monetaria es "muy clara, muy sencilla y muy fácil de verificar para el sector privado".

"De esa manera, vamos a poder ir bajando la expectativa de inflación, bajando las tasas de interés de largo plazo al principio. Era crucial empezar a revertir la tendencia de la inflación porque este nivel es muy alto", dijo el ministro.