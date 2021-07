Ministro francés de Economía: no arriesgar la recuperación por "unos pocos"

París, 18 jul (EFE).- El ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, pidió este domingo no arriesgar la recuperación económica por la irresponsabilidad "de unos pocos" que rechazan vacunarse mientras el país afronta el riesgo de sufrir una quinta ola de contagios.

"El crecimiento arranca rápido y fuerte y solo se enfrenta a una amenaza: la reactivación de la pandemia" de la covid, advierte Le Maire en una entrevista con Le Journal du Dimanche.

Recalca que Francia disfruta de una de las recuperaciones económicas "más fuertes de Europa" y "no quiero que esa recuperación se debilite por la falta de responsabilidad de unos pocos" que no quieren inmunizarse, precisó.

Con este argumento, Le Maire defendió las medidas propuestas por el Gobierno del presidente, Emmanuel Macron, de obligar a vacunarse a los sanitarios y de hacer necesario el pasaporte sanitario (certificado de vacunación o test negativo) para acceder a comercios, hostelería o actividades culturales.

"El pasaporte sanitario asegura la protección de todos los franceses, de nuestro crecimiento y de nuestros empleos", insistió.

Desde que Macron anunció esas medidas, el pasado lunes, se han multiplicado las quejas de dueños de esos establecimientos y de asociaciones empresariales por los costes y las molestias de tener que poner en marcha esos controles.

Le Maire precisó que todavía se están precisando algunos detalles del proyecto de ley que comenzará a debatir el miércoles la Asamblea Nacional, pero avanzó que en el sector comercial solo afectará a los grandes centros de más de 20.000 metros cuadrados.

El responsable de la economía francesa recalcó que controlar el pasaporte sanitario no afectará a las cuentas de las empresas, "es el repunte de la pandemia y el retorno del confinamiento lo que podría amenazar su cifra de negocios. Tendría efectos devastadores" tras los confinamientos de los últimos 16 meses.

En el sector de la restauración, precisó que las sanciones para los establecimientos que no controlen a sus clientes "deben ser disuasivas, no deben ser excesivas", pero también advirtió de que "quienes no respeten las normas no podrán beneficiarse del fondo de solidaridad".

"Presentar un código QR solo es cuestión de algunos segundos y previene el riesgo de contagio", insistió.