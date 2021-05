Casi la mitad de los hogares argentinos carece de algún servicio básico

Buenos Aires, 11 may (EFE).- Casi la mitad de los hogares en las principales ciudades de Argentina no accede al menos a uno de los servicios considerados básicos y un 2,6 % vive en condiciones de hacinamiento, de acuerdo a un informe oficial difundido este martes.

"El 47,7 % de los hogares, en los que habita el 53,6 % de las personas, no accede a al menos uno de los servicios considerados" (agua corriente, cloacas y gas natural)", señaló en un informe el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El informe incluye varios indicadores sobre las condiciones de vida de os hogares en 31 conglomerados urbanos, en los que viven 28,5 millones de personas, sobre una población total de 45 millones en Argentina.

De acuerdo a los datos oficiales, correspondientes al segundo semestre de 2020, un 10,9 % de los hogares no accede al servicio de agua corriente, un 33,8 % no tiene conexión a una red de gas natural y el 31,2 % no está conectado a la red cloacal.

Por otra parte, el informe revela que el 2,6 % de los hogares vive en condiciones de hacinamiento crítico.

Esto implica que 1,4 millones de personas viven en sitios donde duermen tres o más personas por cuarto.

Además, el 13,7 % de los hogares no cuenta con condiciones de saneamiento adecuadas, esto es, que no poseen baño o poseen uno fuera de la casa, o que comparten el baño con otros hogares, o bien que el desagüe del baño no está conectado a la red cloacal.

El informe también revela que el 6,6 % de los hogares habita en una vivienda cercana a basureros y que un 11 % vive en zonas inundables.