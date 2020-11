Montero asegura que los datos demuestran la "gran capacidad" de resistencia de la economía española

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha afirmado este miércoles que los datos de afiliación de octubre demuestran la "gran capacidad de resistencia" de la economía española, a pesar de sus "males endémicos", entre los que ha citado la precariedad y el pequeño tamaño de sus empresas.

Montero, que ha comparecido ante la prensa junto al secretario general de UGT, Pepe Álvarez, antes de reunirse con la cúpula del sindicato para presentarles las líneas generales de los Presupuestos Generales del Estado para 2021, ha destacado que el avance de la afiliación en casi 114.000 personas supone un crecimiento "robusto y sólido", que se ha conseguido a pesar de las distintas medidas restrictivas que han adoptado las comunidades autónomas para frenar los contagios de Covid.

La ministra ha señalado además que los datos de octubre evidencian que las medidas que se han ido adoptando para proteger a trabajadores y empresas, como los ERTE, han sido efectivas, pero ha advertido de que la capacidad de resistencia de las empresas "no es ilimitada", por lo que es necesario seguir trabajando para contener los rebrotes del coronavirus.

"Ha crecido la afiliación, es un dato robusto y sólido que hay que seguir observando. No podemos mostrarnos satisfechos pero sí indica que la economía tiene una gran capacidad de resistencia a pesar de sus males endémicos y estructurales", ha subrayado Montero, que ha añadido que la economía y la salud van de la mano.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha insistido en esta idea de Montero al asegurar que la economía tiene una relación directa con el control de la pandemia, de forma que cuando hay luz, mejoran los datos de paro, y cuando hay oscuridad, empeoran.

"No es posible la recuperación económica sin la reducción de la pandemia", ha señalado Álvarez, quien ha advertido a "las resposables políticas" que abogan por no parar el país para evitar daños a la economía, que ésta se parará si la pandemia no se frena y además "se parará en peores condiciones si no se mantiene la pandemia bajo mínimos", en clara referencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Para Álvarez, los datos son positivos cuando reflejan que hay menos parados, pero, eso sí, sin olvidar que el número de desempleados en España es "dramático" y "absolutamente insoportable".