Montero dice que el PP tiene "miedo" de Ayuso y ha dejado de defender la armonización fiscal

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, considera que el PP ya no defiende la armonización fiscal que pedía en Europa y entre comunidades autónomas y, en su lugar, ha asumido los postulados de Madrid a la hora de afrontar el debate de la financiación autonómica "como si todo pivotara en la capital del Reino", una actitud que achaca a "un problema de liderazgo" en el partido de Pablo Casado y a "miedo" al PP de Isabel Díaz Ayuso

"El resto de España existe, España es mucho más que Madrid", ha manifestado la ministra, defendiendo en la sesión de control al Gobierno en el Congreso su "vocación de converger territorialmente" entre territorios y que "la autonomía fiscal tiene que servir para modular".

EL PP PIDE NO HABLAR DE 'DUMPING' EN LA REFORMA DEL MODELO

Todo ello en una interpelación dirigida por el coordinador económico del PP en la Cámara Baja, Mario Garcés, que le ha reclamado que el debate en torno al 'dumping' fiscal, por el que el Gobierno acusa a Madrid, "no esté presente en el modelo de financiación". "No hay 'dumping', cada comunidad tiene capacidad de modular sus tributos", ha pedido.

Garcés ha asegurado que, de los 84.000 millones de euros en impuestos generales recaudados en Madrid, la Comunidad recibe 19.000 millones, un 22%, y de los cedidos el 25% va destinados a otras comunidades. Garcés ha pedido iniciar los debates de un nuevo sistema de financiación "con lealtad" y "no reventarlo con discursos espurios totalmente injustos".

Asimismo, ha defendido que "modular, para los liberales, es suprimir impuestos y llevarlos a tipo cero", y que "la guerra de territorios" es propia del Gobierno que, ha dicho, "los enfrenta en una plática permanente que no tiene nada que ver con el estado de país", ha dicho, tildando de "pinturero" su discurso.

El diputado 'popular' ha instado al Gobierno a iniciar la reforma del modelo de financiación que, ha asegurado, tenía "unos trabajos que estaban ya muy avanzados" y a abordarlo precisamente ahora en un momento de crisis de ingresos de las comunidades por la pandemia de Covid-19.

MONTERO: "MODULAR NO PUEDE SUPONER ELIMINAR IMPUESTOS"

"Modular, técnicamente, en ningún caso puede suponer la eliminación", ha replicado Montero, invitando al PP a explicar a la ciudadanía sus razones "si prefieren, como partido, defender la posición fiscal de Madrid por razones internas". "Pero no pueden hacer esto y obligar a otras comunidades, como Andalucía, a prestar menores servicios o subir los tipos para evitar fuga de capitales", ha apostillado.

Y es que ha defendido ante el PP que "no se puede soplar y sorber al mismo tiempo" puesto que una rebaja o supresión de impuestos impactaría en la prestación de servicios públicos, como la Educación, la Sanidad o la Dependencia, y le ha recordado que la armonización fiscal lo piden los 'populares' para Europa. "Y también la pedían para España. Lo han cambiado porque tienen miedo al PP de Madrid, no por un tema conceptual", ha asegurado.

Por último ha asegurado que, al llegar en 2018 al Ministerio de Hacienda, no encontró "ningún documento político respecto a la financiación autonómica" porque únicamente se habían producido "reuniones de grupos técnicos".

"Nunca un posicionamiento político, porque había falta de liderazgo del PP y de Mariano Rajoy", ha espetado, y sosteniendo que "la crisis no ha repercutido en las comunidades autónomas" porque el Gobierno dirigió sus entregas a cuentas "como si no hubiera crisis" y ha transferido, y no ha prestado, 16.000 millones de euros para políticas contra la pandemia.