Montero dice que la normativa europea impide bajar IVA a mascarillas y la subida a refrescos no busca recaudar

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado este viernes que la normativa europea impide rebajar el IVA de las mascarillas, y que la subida del IVA del 10% al 21% a las bebidas azucaradas que el Gobierno aprobará en 2021 "no tiene afán recaudatorio", sino que busca "combatir la obesidad infantil", y ha avanzado que se retocarán otras figuras fiscales en la misma dirección.

Así lo ha señalado en declaraciones a los periodistas antes de intervenir en una jornada organizada por 'El País', 'Cinco Días' y la Cadena Ser, en las que ha rehusado concretar los cambios en materia de imposición directa e indirecta que recoge el Plan Presupuestario de 2021 remitido ayer por el Gobierno a Bruselas.

Montero ha explicado que, tal y como se contemplaba en el acuerdo programático del Gobierno de coalición, se revisarán figuras fiscales para conseguir un sistema fiscal "más justo, eficiente y sin desigualdades entre los contribuyentes", si bien ha indicado que se va a acometer "a lo lago de la legislatura, pero no ahora, no justamente este año" porque "no es el momento para eso".

En todo caso, sí ha confirmado que verán la luz "ajustes fiscales" que se anunciarán cuando se lleve primero el proyecto de Presupuestos al Consejo de Ministros, previsiblemente el martes 27 de octubre.

En este sentido, ha marcado la importancia de la "discreción" en las negociaciones sobre las nuevas cuentas públicas para que no se "venga abajo", y ha aseverado que medidas como el alza del IVA del 10% al 21% de las bebidas azucaradas y edulcoradas plasmado en el Plan Presupuestado no tienen "afán recaudatorio", sino que están orientadas a "combatir la obesidad infantil". "Seguiremos trabajando en esa dirección", se ha limitado a decir sobre los nuevos ajustes fiscales.

Respecto a una posible bajada del IVA aplicado a la venta de las mascarillas, reclamado por partidos como el PP y CS y por varios colectivos, Montero ha indicado que todas las materias relativas al IVA están vinculadas al reglamento europeo, que "prohíbe que se pueda bajar" este impuesto a la venta de mascarillas. "No es decisión del Gobierno de España, es una cuestión del reglamento europeo", ha aclarado.

PIDE APROBAR LOS PGE Y DICE QUE ESPAÑA SALDRÁ "FORTALECIDA" DE LA CRISIS

En el acto, tampoco ha hecho alusión a las subidas de impuestos previstas ni a los cambios tributarios, si bien ha hecho un llamamiento al conjunto de empresarios, sindicatos, partidos políticos y principales actores sociales a contribuir a la recuperación con el plan aprobado por el Gobierno, con el que se ejecutarán 72.000 millones de euros entre 2021 y 2023 del total de 140.000 millones de fondos europeos que "recibirá España hasta 2026".

"O este proyecto es colectivo o será un proyecto que no podrá alcanzar los beneficios que estamos trabajando y diseñando", ha dicho Motero, quien ha apelado a la unidad, especialmente de los grupos políticos, para encarar la recuperación y aprobar los Presupuestos de 2021.

La portavoz del Gobierno ha dicho esperar que España recupere su crecimiento a una velocidad "razonable" y ha situado a España en el grupo de países que está saliendo y saldrá "reforzado" tras la pandemia en el marco de una "cierta alteración del orden económico internacional".

Eso sí, ha hecho especial hincapié en la importancia de aprobar los nuevos PGE, ya que ha avisado de que "si no hay un vehículo que permita canalizar esos proyectos (de los fondos europeos), no vamos a tener ni la capacidad ni la potencia de poder ejecutarlo".

En esta línea, ha insistido en que España no puede continuar con los Presupuestos prorrogados de 2018 del anterior Ejecutivo del PP porque "no se parecen en nada ala realidad actual y son un obstáculo para el desarrollo de la política y de la tarea".

Por ello, ha dicho que espera que en el Gobierno sean "capaces" de preservarse del "ruido exterior que algunos de forma interesada les gusta animar", y que la mayoría de fuerzas pueda sentarse a hablar del proyecto presupuestario antes de su presentación o durante el proceso de enmiendas se vean "reflejados".

ANIMA A PRESENTAR PROYECTOS PARA FONDOS EUROPEOS

Por otro lado, ha detallado que el Gobierno prevé proyectar más de 27.000 millones adelantados de los fondos europeos de forma adicional a los Presupuestos, con un techo de gasto casi un 54% superior, de 196.000 millones, contando con las transferencias a las CCAA y Seguridad Social y los fondos europeos.

La ministra ha dicho que tienen que permitir crear las condiciones del tejido productivo, invirtiendo en desarrollo tecnológico, sostenibilidad ambiental y apostando por la innovación y la ciencia como formas de competitividad.

Así, ha animado a los empresarios a presentar "proyectos solventes, sostenibles y ejecutables" en el marco de los 4 ejes del Plan de Recuperación (transición ecológica, digitalización, igualdad de género y cohesión social y territorial), para aprovechar la inyección de los fondos en inversiones y aportar su "granito de arena".

Para la ejecución de los proyectos, ha explicado que los distintos ministerios irán lanzando convocatorias en distintos formatos que dependerán de los sectores y los temas, si bien ha adelantado que habrá "coordinación" para que haya una "ventanilla única" y "no haya ningún tipo de confusión respecto a las herramientas que el tejido empresarial puede disponer".

En paralelo, ha adelantado que el Gobierno seguirá adoptando medidas en materia de desigualdad, como el ingreso mínimo vital o incorporando a los jóvenes con mecanismos laborales, ya que el elevado desempleo y la temporalidad son "farolillos rojos".