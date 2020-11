Montero dice que solo Lituania y Luxemburgo tienen un diésel más barato y que bajará el precio de mascarillas

Dice no molestarle el concepto de "hachazo fiscal" porque está "absolutamente amortizado en titulares y desprestigiado"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha vuelto a afirmar este martes que la normativa europea impide bajar el IVA de las mascarillas para su venta al público, pero ha indicado que el Gobierno ha pedido a la Comisión Europea incluir la bajada en un directiva que se está tramitando en la que se reducirá el precio de las PCR y, en todo caso, ha aseverado que se van a revisar los precios y se van a rebajar para la venta a los ciudadanos.

Además, ha dicho no molestarle el concepto "hachazo fiscal" porque está "absolutamente amortizado en titulares y desprestigiado", y ha justificado los cambios y subidas de impuestos en las recomendaciones realizadas por la AIReF sobre la "regresividad" de algunos tributos, al tiempo que ha defendido el alza de bebidas azucaradas para frenar la obesidad infantil y el alza del diésel porque solo Lituania y Luxemburgo tienen un precio más barato en la UE.

Así lo ha señalado durante su intervención en respuesta a una interpelación en el Senado sobre el alcance real de las medidas fiscales presentadas en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021, realizada por la senadora del PP Elena Muñoz, quien ha criticado el "verdadero hachazo fiscal" del Ejecutivo al contemplar la subida de diez impuestos por 8.000 millones de euros, de los que 93 de cada 100 se dirigirán a la clase media y baja.

"No me molesta la palabra hachazo, todo lo contrario, a fuerza de desgastarla y manosearla está absolutamente amortizada en los titulares; da igual lo que hagamos, van a hablar de hachazo fiscal, ese adjetivo está absolutamente desprestigiado", ha indicado Montero, quien ha defendido el alza al 21% del IVA de bebidas azucaradas y edulcoradas al ser una recomendación del Ministerio de Sanidad y los expertos sanitarios para combatir la obesidad infantil y la diabetes, el principal problema sanitario en los niños.

Asimismo, ha aclarado que las llamadas tasas 'Google' y 'Tobin', la ley de lucha contra fraude y el nuevo impuesto a los residuos y a los envases de plástico no figuran en el proyecto de PGE. Sí se incluye el alza para el 0,07% de contribuyentes de rentas altas en el IRPF, así como a las primas de seguro, sobre lo que ha apuntado que el tipo en Alemania es del 19%, mientras que con la subida en España alcanzará el 8%, por debajo de la media europea.

Además, ha justificado las subidas de impuestos aludiendo a los informes de la AIReF respecto a determinadas figuras fiscales en las que se calificaban de "regresivas" algunas medidas y se "invitaba" al Gobierno a revisar la fiscalidad para hacerla "más progresiva".

DIÉSEL E IVA DE MASCARILLAS

En esta línea, ha defendido el aumento del diésel al contemplarse una reducción de su bonificación fiscal en el proyecto de PGE, ya que ha apuntado que ni siquiera se equipara al precio de la gasolina y en fiscalidad medioambiental España quedó "el cuarto por la cola" tras el Gobierno del PP. De hecho, ha indicado que solo Lituania y Luxemburgo tienen el diésel más barato que España.

Respecto al IVA de las mascarillas, que desde el PP reclaman su bajada al 4%, ha insistido en que la normativa europea impide su bajada para la venta al público, si bien ha apuntado que se está tramitando una directiva en la que se va a bajar el IVA de las PCR y el Gobierno español ha propuesto que se incorpore el IVA de las mascarillas, además de haber pasado consulta a la Comisión Europea sobre si se puede o no bajar dicho gravamen a las mascarillas.

En cualquier caso, ha reiterado que o bien la Comisión Europa deja bajar el IVA en el reglamento europeo o el Ejecutivo se ha comprometido a revisar el precio máximo de las mascarillas, regulado desde la pandemia. "Vamos a revisar el precio y vamos a bajar las mascarillas que van dirigidas a la venta de los ciudadanos", ha garantizado.

La ministra ha asegurado que el Gobierno no va a practicar la "política del PP" y por tanto no va a realizar "recortes" en las prestaciones de los ciudadanos, al tiempo que ha recordado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy subió "60 veces" los impuestos de forma "indiscriminada" argumentando que ante la caída de recaudación había que mantener el nivel de prestación de servicios públicos.

A su juicio, en el PP "no saben cómo encontrar excusas para no aprobar un proyecto de PGE que es una palanca de cambio de este país, una red de seguridad para el conjunto de ciudadanos, la garantía de la financiación de las CCAA y lo que permitirá salir de la situación económica derivada de la pandemia".

Por ello, ha pedido a los senadores 'populares' que reflexionen y aprueben unos PGE "imprescidibles" y, al tratar al Gobierno como "socialcomunista", les ha pedido que se aclaren respecto a si asumen las palabras del líder del PP, Pablo Casado, sobre el "centro" político o si siguen "agarrados a la extrema derecha".

PP: "93 DE CADA 100 EUROS DE SUBIDA LO PAGARÁN CLASES MEDIAS Y BAJAS"

De su lado, la senadora 'popular' Elena Muñoz ha criticado el "verdadero hachazo fiscal" recogido en los PGE y con los cambios tributarios previstos por un total de 8.000 millones de las diez subidas de impuestos "a todos los españoles", ya que "93 de cada 100 euros lo van a pagar clases medias y bajas".

La senadora del PP ha cuestionado que el Gobierno hable de subida de impuestos a "ricos" cuando el alza del diésel afectará a 17 millones de españoles propietarios de ese tipo de vehículos, otros 17,8 millones de familias (el 95%) tienen contratada una póliza de seguros y 17,5 millones planes de pensiones.

"Le pido rigor, no nos tome por tontos, no siga intentando engañarnos a todo, la verdad es que van a dar un verdadero hachazo fiscal a la clase media y baja que son los que van a soportar la subida de impuestos", ha denunciado Muñoz, tras afear a Montero que un tiempo atrás afirmase que no se podía pagar las actualizaciones de las entregas a cuenta a las CCAA por la prórroga de Presupuestos y finalmente sí se pudo, así como cuando aseguró que los ayuntamientos no podían utilizar los remanentes si no se cambiaba la ley y tenían que entregar sus ahorros, y finalmente han podido hacer uso de esos recursos.

También ha remarcado que el PP lleva "meses" solicitando la bajada del IVA que ha reprochado a la ministra ya que, según la senadora, existe una guía de la Comisión Europea del mes de abril que permite bajar el IVA a las mascarillas y recoge que no habrá ninguna penalización si se lleva a cabo. Portugal (IVA del 6%), Francia (5,5%), Alemania (5%), Italia y Países Bajos (0%) son algunos de los países citados por Muñoz para demostrar que sí se puede bajar.

A su vez, le ha reprochado que compare el precio del diésel de España con el de Alemania ante la diferencia de rentas y ha alertado de que la subida de impuestos deslocalizará empresas, capitales, reducirá la competitividad empresarial y penalizará el ahorro de familias, además de a sectores estratégicos como el automóvil.

En su lugar, la senadora del PP ha planteado el modelo de su partido, que pasa por bajar impuestos, la eficiencia del gasto público, apoyo a empresas frente a "losas fiscales" y la generación de empleo.