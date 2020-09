Montero (Hacienda) ve "muy ultimado" el acuerdo entre PSOE y Podemos para los Presupuestos de 2021

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado este miércoles en el Congreso de los Diputados que el acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos "está muy ultimado" y que quedan elementos 2que son menores a la hora de cerrarlo".

Si hace una semana Montero, que encabeza las negociaciones en el seno del Gobierno con el secretario de Estado de Derechos Sociales y responsable económico de Podemos, Nacho Álvarez, veía el acuerdo a un 80%, este miércoles la ministra ha dicho que estas negociaciones se encuentran "al 90%".

En todo caso, ha señalado que serán al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al vicepresidente, Pablo Iglesias, a quienes les corresponda "poner fecha para la presentación de las líneas maestras". "No hay todavía fecha pero está bastante avanzado", ha apostillado Montero que, en todo caso, considera que lo importante no es el volumen de lo que queda, sino que se tenga "actitud y voluntad".

Precisamente, la comparecencia en rueda de prensa de la titular de Hacienda en el Congreso coincide con el límite establecido en la Constitución para presentar ante el Congreso un proyecto de Presupuestos, y que así su tramitación pueda completarse antes de la finalización del año para entrar en vigor el 1 de enero del siguiente ejercicio.

De esta manera, a partir de ahora, aun presentando unas nuevas cuentas públicas en las próximas semanas, el proceso de tramitación alcanzará ya 2021, por lo que deberán prorrogarse de nuevo las últimas cuentas en vigor, las aprobadas por el último Gobierno de Mariano Rajoy y su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para el año 2018. Una prórroga que Montero ya asumió esta semana y que calificó como "técnica".

CREE QUE LA SENDA HABRÍA SIDO APOYADA SIN PROBLEMA

Montero ha sido preguntada también por cómo afecta a la tramitación presupuestaria la suspensión de las reglas fiscales, ya que esta medida exime al Gobierno de aprobar su senda de estabilidad, con objetivos de déficit, deuda y regla de gasto, que debían ser refrendados tanto por el Congreso como por el Senado.

La portavoz del Ejecutivo ha rebajado la importancia de no tener que afrontar estos trámites, pues considera que "no había problema con la senda de déficit", ya que la activación de la cláusula de salvaguarda para este año en la Unión Europea "no obligaba a restringir los Presupuestos de manera incómoda".

"No hubiera habido ningún problema en apoyar los objetivos de estabilidad, porque la referencia es lo suficientemente amplia como para que cualquier formación se opusiera", ha asegurado, señalando que "eran suficientemente sensatos" como para suscitar el apoyo del Congreso y el Senado.