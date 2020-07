Montero ve compensado "con creces" el IVA pendiente a las comunidades con el fondo de 16.000 millones

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado que ve compensado "con creces" el IVA pendiente a las comunidades con el fondo de 16.000 millones de euros.

Así lo ha señalado durante la sesión de control al Gobierno en el Senado tras la pregunta del senador del Grupo Parlamentario Nacionalista Josep Lluís Cleries.

"¿Le parece que poner a disposición de comunidades autónomas 16.000 millones de euros exige un reproche a que se debe o no una liquidación?", ha dicho Montero tras preguntar a Cleries si no creía que está compensado con creces el efecto del IVA que "no provoca este Gobierno, pero que soluciona mandando ayudas a las comunidades autónomas para que la pandemia no tenga efectos en términos de deuda o déficit".

"A este Gobierno le importa mucho lo que ocurre en las comunidades autónomas", ha zanjado.