Murcia defiende en Madrid mayores fondos de la PAC para agricultores y ganaderos

MURCIA, 23 (EUROPA PRESS)

La Región de Murcia ha defendido este jueves una Política Agraria Común (PAC) "más justa, sin reducción de presupuesto y que ayude a los agricultores y ganaderos a adaptarse a las nuevas políticas que plantea la Unión Europea", según ha dicho el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo.

El consejero ha hecho estas declaraciones durante su intervención en la Conferencia Sectorial de Agricultura sobre el futuro de la Política Agraria Común (PAC), celebrada en el Ministerio del ramo en Madrid, a la vez que ha lamentado "la reducción importante de fondos que, según las primeras estimaciones, sufrirá nuestro sector", según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

"Es una realidad que hay una reducción importante de los fondos destinados para los agricultores y ganaderos de la Región de Murcia y no es justo, especialmente ahora que han garantizado con su trabajo el abastecimiento de los mercados europeos", ha explicado el consejero.

En relación a los derechos históricos, Luengo ha reivindicado "un cambio de modelo, ya que el actual está descontextualizado y perjudica a los agricultores y ganaderos de la Región, por lo que se debe avanzar en una transición hacia un pago por superficie basado en criterios objetivos".

Luengo ha puesto sobre la mesa la necesidad de afrontar un cambio de modelo de regionalización, ya que "no es justo que no haya un reparto equitativo entre todas las regiones, no es lógico que dos agricultores que produzcan un mismo cultivo reciban ayudas diferentes en función del lugar en el que se encuentren sus tierras".

Por ello, Luengo ha trasladado al ministro "la necesidad de apostar por un sistema distributivo equitativo que no perjudique a agricultores y ganaderos de unas zonas en beneficio a los de otras", y que "hagan un sobreesfuerzo en Europa para conseguir los mejores resultados para el campo murciano y español".

El consejero ha destacado también que "estamos a favor de una profesionalización de nuestros agricultores y de políticas que favorezcan la incorporación de jóvenes y mujeres al campo. Una agricultura como la murciana que está a la vanguardia y necesita que se le reconozca el enorme esfuerzo que realiza en la contención de los efectos del Cambio Climático y la lucha contra la desertificación". Todo ello "encaminado a definir la figura del agricultor genuino", zanjó.

OTRAS REIVINDICACIONES

Durante su intervención, el consejero manifestó también que "son muchas las amenazas que tiene el sector agrícola y ganadero en la Región, como la necesidad de que se refuerce el control sobre los acuerdos con terceros países, el cumplimiento de la ley alimentaria en España y la Unión Europea, así como la garantía de la disponibilidad de recursos hídricos".

"En la Región de Murcia y en el Levante español nos enfrentamos a las continuas amenazas del Ministerio para la Transición Ecológica encaminadas a cerrar la llegada de agua a través del Trasvase Tajo-Segura", por lo que se ha pedido al Ministerio "que medie en favor de los agricultores murcianos para garantizar el mantenimiento de la agricultura".