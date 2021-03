Naturgy no estará "parada" por la opa de IFM, que promete no mover la sede

Barcelona, 9 mar (EFE).- La multinacional energética Naturgy ha garantizado este martes que "ni está parada ni lo va a estar" por la opa parcial lanzada por el fondo IFM, que también hoy ha remarcado que no pretende excluir la compañía de bolsa ni mover su sede social de España y ha avalado una política de dividendo "sostenible".

Naturgy ha celebrado hoy su Junta General de Accionistas en Madrid, que al igual que la de 2020 ha sido también telemática, debido a la pandemia, con la atención puesta en la opa lanzada por este fondo australiano sobre el 22,7 % del capital de Naturgy, que se dio a conocer a finales de enero.

El presidente de la compañía, Francisco Reynés, ha afirmado, tanto a los accionistas como en una rueda de prensa posterior, que el consejo de administración tiene la obligación de pronunciarse sobre la opa, y que lo hará de forma "transparente", pero cuando "corresponda", no ahora.

En cualquier caso, ha subrayado que, mientras se resuelve la opa, Naturgy continuará con su política de rotación de activos y con sus inversiones.

En este punto, el secretario del consejo, Manuel García Cobaleda, ha estimado que la opa podría alargarse "unos ocho o nueve meses", contando con que el Gobierno tiene hasta seis meses para pronunciarse sobre ella y que luego debería aprobarse el folleto y someterse la propuesta a criterio de los accionistas.

García Cobaleda ha aclarado que la normativa de opas no dice que una compañía deba quedarse "anquilosada" o pasiva mientras se dirime una opa, sino que simplemente deja claro que no podrá actuar para "malograr" la opa.

En este punto, Reynés ha remarcado que Naturgy no controla el calendario de la opa - "No está en nuestras manos. Estas cosas se saben cuándo empiezan pero no cuándo acaban", ha dicho-, pero ha avanzado que presentará el nuevo plan estratégico, retrasado ya en dos ocasiones, en cuanto sea posible, y ha puntualizado que Naturgy no ha mantenido contactos con el Gobierno sobre la opa.

Por su parte, IFM ha aprovechado la Junta de Accionistas para pedir a Naturgy que trasladara sus intenciones a los accionistas, y así lo ha hecho García Cobaleda.

El directivo ha explicado que, según les habían trasladado, IFM se propone "mantener la compañía cotizada y con sede social en España", que se presenta como inversor "a largo plazo", que aspira a estar representado en el consejo y que apoya la transición energética y las inversiones necesarias en Naturgy para seguir esa senda, así como una política de dividendo "sostenible".

Se trata, en cualquier caso, de unas políticas ya subrayadas por IFM desde que, a finales de enero, anunció que lanzaba una opa sobre el 22,7 % de Naturgy por 23 euros por acción.

El único pequeño accionista que ha intervenido en la Junta también ha pedido a Reynés y al consejo "transparencia" cuando digan si apoyan o no la oferta, así como que "aprieten un poco más" a IFM para que eleve el precio de su oferta, fijada en 23 euros por acción, al verla "un poco tacaña".

Reynés le ha respondido que la transparencia "la tiene garantizada siempre", y le ha recordado que el consejo deberá pronunciarse obligatoriamente, pero que la última palabra es de los accionistas.

Dicho accionista ha preguntado también a Reynés por si una posible exclusión de bolsa podría hacer que Naturgy incumpliera sus compromisos de dividendo en 2021 y en 2022, y Reynés le ha respondido que IFM ha explicitado que no busca sacar a Naturgy de bolsa.

Reynés ha defendido una política de dividendo "sostenible", pero no ha querido avanzar si el nuevo plan estratégico ratificará o no las previsiones de pago de dividendo previstas para 2021 y 2022 en el plan actual.

Ha reiterado que Naturgy invertirá este año en renovables 1.000 millones de euros, pero no ha querido revelar la cifra global de inversión prevista para este ejercicio.

Sí que ha subrayado que Naturgy dispone de una liquidez para afrontar proyectos de desarrollo e inversiones por valor de 10.000 millones, y ha añadido que si decidiera llevar a cabo más desinversiones sería "por estrategia", pero "no por necesidad".

Por otra parte, Reynés ha precisado que esta semana la compañía prevé cerrar su salida de Egipto y dar definitivamente carpetazo al conflicto por la planta de licuefacción de Damietta (Egipto), lo que comportará que Naturgy ingrese unos 600 millones de dólares.

Durante su intervención, ha destacado que Naturgy tuvo que enfrentarse en 2020 a un entorno de "tormenta perfecta", al sufrir la caída de la demanda energética y el desplome de los precios como consecuencia de la pandemia, así como una amplia depreciación de activos que hizo que perdiera 347 millones de euros el año pasado.

Además de aprobar las cuentas de 2020, la Junta ha dado luz verde a abonar un dividendo de 0,63 euros por acción el próximo 17 de marzo, el último a cargo del ejercicio 2020.