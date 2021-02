Naturgy pierde 347 millones en 2020 tras depreciar activos por 1.363 millones

Barcelona, 4 feb (EFE).- La multinacional energética Naturgy perdió 347 millones de euros el año pasado, frente a las ganancias de 1.401 millones de 2019, por la crisis de la COVID-19, que redujo tanto la demanda energética como los precios, pero principalmente porque llevó a cabo una depreciación de activos por 1.363 millones.

Naturgy ha dado a conocer sus cuentas de 2020 y ha precisado que, sin este impacto, que afectó a la generación convencional en España (1.145 millones de euros), principalmente a los ciclos combinados, y a las actividades de gas en Argentina (198 millones), su beneficio neto ordinario se habría situado en 872 millones de euros, un 36,7 % inferior al de 2019.

Ya en 2018, poco después de que Francisco Reynés tomara el mando en la multinacional, Naturgy llevó a cabo una depreciación de activos de generación de electricidad por 4.851 millones, que hizo que el ejercicio de 2018 se cerrara en pérdidas, y en 2020 ha ocurrido lo mismo, ya que ese ajuste del valor contable de otros activos, concretado en el último trimestre del año, ha tenido un impacto de 1.019 millones de euros sobre el resultado neto.

Por otra parte, Naturgy ha anunciado también hoy que aplaza la presentación de su plan estratégico para los próximos años, prevista para este mes, a la espera de conocer cómo se desarrolla la opa lanzada por el fondo australiano IFM por el 22,7 % del capital.

Así lo ha señalado Reynés, durante una conferencia con analistas, en la que ha dicho que la presentación de la nueva 'hoja de ruta' en el llamado Capital Markets Day queda "pospuesta", a la espera del "desarrollo de acontecimientos".

Reynés ha asegurado que el consejo de administración se pronunciará "cuando corresponda, no ahora", ante esta opa parcial "no solicitada", pero ha querido dejar claro, no obstante, que la política de rotación de activos de Naturgy continuará pese a la opa.

La opa parcial, que requiere de la autorización del Gobierno, centra la atención sobre la actualidad de Naturgy desde la semana pasada, cuando este fondo australiano anunció que ofrecía 23 euros por acción por hacerse con ese 22,7 % del capital, lo que disparó las acciones de Naturgy en torno a un 15 %.

Preguntado por la posición frente a la opa de Criteria, el primer accionista de Naturgy, con un 24,8 % del capital, Reynés ha recordado que él, como presidente de la compañía, no podía hablar "en nombre de los accionistas", en referencia a Criteria, que esperará a conocer el folleto de la opa para comunicar su postura.

En cualquier caso, IFM ya ha dicho que lanza esta opa pensando en los inversores institucionales y en los minoritarios, y ha dejado claro que no quiere desplazar a Criteria, el holding de participadas de La Caixa, como primer accionista, sino ser un socio suyo con vocación de largo plazo.

Más allá del impacto sobre las cuentas de esta depreciación de activos, Naturgy se ha visto penalizada en 2020 por la crisis de la COVID-19, que hizo caer la demanda de electricidad y gas en España un 5,5 % y un 6,2 %, respectivamente, y un 2,8 % y un 8,3 % la demanda de electricidad y gas en las regiones latinoamericanas.

A ese efecto se añadió la depreciación de las divisas latinoamericanas, lo que tuvo un efecto negativo de 53 millones sobre el beneficio neto, y todo ello mientras la compañía tuvo que renegociar contratos de aprovisionamiento de gas para adaptarlos a los precios actuales del mercado.

A finales de 2020 Naturgy vendió el 96 % de su participación en la chilena CGE y pactó su salida de Egipto y la resolución del conflicto por la planta egipcia de Damietta, unos acuerdos que deben cerrarse en los próximos meses.

Por otra parte, Reynés ha subrayado que seguirá con el proceso de transformación de Naturgy y, en esa línea, ha precisado que invertirá este año unos 1.000 millones de euros para potenciar el negocio de renovables, un 30 % de ellos en España.

Por actividades, la de gestión de energía y redes, la principal de la multinacional, aportó el año pasado 2.859 millones al Ebitda, un 21 % menos, y también cayó un 20,7 % el área de comercialización, que generó 326 millones, de forma que solo el área de renovables y nuevos negocios creció, en este caso un 6 %, hasta los 352 millones de contribución al ebitda.

En cuanto a la cifra de negocios, Naturgy ingresó el año pasado 6.302 millones de euros, un 27,5 % menos que en 2019.

Por otra parte, el consejo de administración de Naturgy propondrá a la Junta General de Accionistas, que todavía no se ha convocado, el pago de un dividendo final -a cargo del ejercicio 2020- de 0,63 euros por acción que se abonarían durante el primer trimestre de este año.

De esta forma, si los accionistas lo aprueban, el pago se sumará a los dos primeros dividendos a cuenta de 2020, que fueron de 0,31 euros por acción y de 0,50 euros por título, respectivamente, con lo que se elevaría el dividendo total de ese ejercicio a 1,44 euros.