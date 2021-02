Naturgy pospone plan estratégico a la espera de la evolución de la opa de IFM

Barcelona, 4 feb (EFE).- La multinacional energética Naturgy ha decidido posponer la presentación de su plan estratégico para los próximos años, prevista para este mes, a la espera de conocer cómo se desarrolla la opa lanzada por el fondo australiano IFM por el 22,7 % del capital.

Así lo ha dado a entender el presidente de la compañía, Francisco Reynés, durante una conferencia con analistas, en la que ha dicho que la presentación de la nueva 'hoja de ruta' en el llamado Capital Markets Day queda "pospuesta", a la espera del "desarrollo de acontecimientos".

Reynés ha asegurado que el consejo de administración se pronunciará "cuando corresponda, no ahora", ante esta opa parcial "no solicitada", pero ha querido dejar claro, no obstante, que la política de rotación de activos de Naturgy continuará pese a esta opa parcial.

En esta línea, ha argumentado que esa es la política que se ha seguido en los últimos años en la compañía, y ha añadido que continuar buscando oportunidades de creación de valor redunda en el interés de todos los accionistas.

Reynés ha recordado que ya el pasado noviembre, al anunciar la venta del 96 % de la chilena CGE, dijo que iba a continuar con la política de rotación de activos y de transformación de Naturgy en una compañía con más peso de las energías renovables y más presente en países con monedas estables, y que esta estrategia continuará.

Preguntado por la posición frente a la opa de Criteria, el primer accionista de Naturgy, con un 24,8 % del capital, Reynés ha recordado que él es el presidente de la compañía, y ha añadido: "No puedo hablar en nombre de los accionistas", en referencia a Criteria, que esperará a conocer el folleto de la opa para comunicar su postura.

Sí ha remarcado que este fondo australiano no ha solicitado a Naturgy información sobre la compañía, y que el conocimiento por parte de Naturgy de los detalles de la opa es "extremadamente débil".

Reynés ha añadido que Naturgy seguirá operando sus negocios con normalidad y, aunque no ha avanzado líneas estratégicas de Naturgy para los próximos años, sí ha explicado que quiere que el beneficio bruto de explotación (ebitda) de la multinacional crezca este 2021 en relación con 2020 en términos ordinarios.