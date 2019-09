"No hay negociaciones sustanciales" con la UE, dice un exministro de Economía

El exministro británico de Economía Philip Hammond, figura destacada del Gobierno de Theresa May, criticó al Ejecutivo de Boris Johnson al afirmar que "no hay progresos" con Bruselas y que "no hay negociaciones sustanciales".

Hammond hizo esta afirmación a Radio 4 de la BBC después de que el primer ministro conservador afirmase ayer que había progresos en las conversaciones con la Unión Europea (UE) sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo antes del "brexit" el próximo 31 de octubre.

Sin embargo, Hammond, fuerte partidario de una retirada negociada con el bloque europeo, dijo que no había avances porque el Gobierno del Reino Unido no ha presentado nuevas propuestas.

El acuerdo negociado por Theresa May -el único hasta ahora sobre la mesa- ya fue rechazado tres veces por la Cámara de los Comunes.

Hammond insistió en que le gustaría que el Gobierno de Johnson publicase sus propuestas sobre la polémica salvaguarda irlandesa, pensada para evitar una frontera dura entre las dos Irlandas tras el "brexit" (salida del Reino Unido de la UE) a fin de no perjudicar el acuerdo de paz norirlandés.

Esa cláusula de seguridad tiene como objetivo evitar una frontera física, manteniendo a la provincia británica alineada con ciertas normas del mercado único y la unión aduanera, mientras que el resto del Reino Unido quedaría fuera de esos espacios económicos.

Johnson, que sustituyó a May el pasado mes de julio, ha pedido al club europeo que elimine esa cláusula y ha indicado que presentará a la UE en unas semanas otras alternativas posibles.

Además, Hammond confirmó que apoyará los esfuerzos de otros diputados conservadores "rebeldes" y parlamentarios de la oposición para hacerse hoy con el control de la agenda parlamentaria para impedir una salida dura del bloque europeo, sin acuerdo.

Las sesiones en la Cámara de los Comunes (baja) se reanudan este martes tras el receso del verano, en el comienzo de una semana crucial para el proceso de salida del Reino Unido del bloque europeo y la decisión de Johnson de suspender el Parlamento a partir de la próxima semana y hasta el 14 de octubre.

La suspensión parlamentaria ha indignado a las formaciones de la oposición y a los diputados conservadores favorables a una salida ordenada de la UE, al punto de calificar la medida de autoritaria.

Diputados de distintas formaciones se han unido para presentar hoy una cláusula destinada a controlar la agenda parlamentaria para impulsar una ley que bloquee un "brexit" duro.

En caso de que el Gobierno de Johnson pierda porque los diputados "rebeldes" consigan su objetivo, no se descarta que el primer ministro decida entonces convocar unas elecciones generales anticipadas -antes de las previstas inicialmente para el 2022-, y la fecha más probable es el 14 de octubre.