Next Point, socimi de residencias de ancianos y pisos turísticos, sale al MAB en plena crisis

Aplaza un 25% del alquiler de los centros geriátricos durante tres meses por la crisis

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

Next Point Capital, socimi propietaria de residencias geriátricas y de apartamentos turísticos, dos de los sectores más afectados por la crisis, ha logrado 'luz verde' para salir a cotizar en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), según informó BME.

La firma, la cuarta que se incorpora a este mercado en lo que va de año, comenzará a cotizar a un precio de 10,5 euros por acción, que supone valorar la compañía en 9,97 millones de euros.

Next Point, constituida en mayo de 2018, salta al MAB con una cartera de once activos inmobiliarios que suman una superficie alquilable de 12.371 metros cuadrados y que, al cierre del pasado año, y por tanto antes de la crisis, tenían un valor de mercado de 19,7 millones de euros.

En concreto, es titular de siete edificios en Valencia destinados al alquiler turístico, cuyo arrendamiento gestionan operadores externos como son Urban Vida y Valencia Guest.

Además, cuenta con un edificio en Barcelona, destinados a alquiler residencial, además de tres edificios que albergan residencias para la tercera edad. Estos inmuebles, dos ubicados en la Ciudad Condal y el tercero en Lleida, están alquilados y son gestionados por el grupo La Vostra Llar.

IMPACTO DE LA CRISIS.

Next Point incluye la crisis sanitaria entre los factores de riesgo de su folleto. En cuanto al impacto en sus activos, detalla que ha acordado con el operador de sus centros de mayores aplazar el pago de un 25% del alquiler de los meses de abril, mayo y junio.

Respecto a los pisos turísticos, ha registrado un desplome del 37% en los ingresos mensuales de alquiler en el segundo trimestre del año en relación al primero por "terminaciones anticipadas de contratos". No obstante, asegura que los pisos se están volviendo a ocupar "a buen ritmo" y espera una segunda mitad de año en línea con la del ejercicio anterior.

En el folleto explicativo de su salida al MAB Next Point indica que "no está controlada por ningún accionista", dado que si bien la suma de las participaciones de sus socios fundadores es del 52,6% de su capital, éstos no tienen "ninguna acción concertada", esto es, no han sindicado sus participaciones.

Entre ellos figura Omer Rabinovitz, con una participación del 17,95%, por delante de Ofer Lior y Liron Sason, con un 13,16% cada uno. Se trata de inversores vinculados al 'family office' Investor 360 y la gestora Value.

ESTRATEGIA.

La estrategia de la socimi pasa por comprar y alquilar a través de terceros activos, "especializándose" en vivienda para la tercera edad, turística y residencial, si bien no descarta otras opciones "si se presentara la oportunidad", como es el caso del alquiler de pisos para primera residencia.

En el plano financiero, al cierre de marzo, la socimi presentaba una deuda financiera de 4,89 millones de euros, fundamentalmente préstamos hipotecarios, lo que arroja un 'loan to value' respecto al valor de los activos a cierre de año del 24,89%.